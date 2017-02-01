رجال الحموشي يسقطون عصابة خطيرة تروج المخدرات بمختلف أنواعها وأشكالها بمدينة أكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي''، اليوم الاثنين، بأن الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، تمكنت من إيقاف نشاط شبكة خطيرة تتكون من ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، متورطين في الاتجار في مخدر الكوكايين والشيرا وأقراص

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي''، اليوم الاثنين، بأن الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، تمكنت من إيقاف نشاط شبكة خطيرة تتكون من ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، متورطين في الاتجار في مخدر الكوكايين والشيرا وأقراص الهلوسة، والفساد.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن إيقاف المشتبه فيهم،جرى نهاية الأسبوع المنصرم، بعد مداهمة عناصر الشرطة القضائية لإحدى الشقق التي يكتريها المشتبه فيهما، واللذان كانا يشكلان موضوع مذكرة بحث من أجل الاتجار في المخدرات، حيث مكنت هذه العملية من حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين موضوعة داخل كبسولات جاهزة للترويج، وعدة صفائح من مخدر الشيرا، وكمية كبيرة من أقراص الهلوسة، إلى جانب مبالغ مالية وهواتف نقالة.



وأضاف المصدر ذاته بأن هذه العملية الأمنية، مكنت من حجز سيارة خفيفة كان المعنيان بالأمر يستعينان بها في عملية الترويج، بالإضافة إلى توقيف عشيقة أحد الموقوفين، ليتم وضعهم جيمعا

تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.









