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خبر هام للمغاربة..هذا هو موعد زيادة الساعة الجديدة

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 19:52 خبر هام للمغاربة..هذا هو موعد زيادة الساعة الجديدة | مجتمع
خبر هام للمغاربة..هذا هو موعد زيادة الساعة الجديدة
ككل سنة ،من المنتظر أن يتم إضافة ستون دقيقة، للتوقيت المغربي العادي، وذلك ابتداء من يوم الأحد 26 مارس 2017، عند حلول الساعة الثانية صباحا.

شوف تيفي:م غ

ككل سنة ،من المنتظر أن يتم إضافة ستون دقيقة، للتوقيت المغربي العادي، وذلك ابتداء من يوم الأحد 26 مارس 2017، عند حلول الساعة الثانية صباحا.

وتتم العودة إلى الساعة القانونية، بدء من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من نفس السنة مع استثناء شهر رمضان الذي تلغى به الساعة الإضافية.

وكان مجلس الحكومة، قد صادق على مشروع مرسوم 126 ـ 12 ـ 2 الصادر في 18 أبريل 2012، والقاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت العادي عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة.

 

 

 

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