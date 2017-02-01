عاجل:رسميا..الشيشا ممنوعة بفاس ﻿

في قرار جديد صادق عليه عمدة مدينة فاس ادريس الأزمي ، رسميا تم منع إعداد أو استهلاك النرجيلة (الشيشا) بكل المقاهي العمومية بمدينة فاس.

شوف تيفي

في قرار جديد صادق عليه عمدة مدينة فاس ادريس الأزمي ، رسميا تم منع إعداد أو استهلاك النرجيلة (الشيشا) بكل المقاهي العمومية بمدينة فاس.

و حسب ما كشفت عنه مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' من مدينة فاس، فإن القرار يقضي بسحب جميع الرخص الخاصة بالفضاءات و الأماكن التي تقدم فيها الشيشا و قد وافق عليه المجلس الجماعي للمدينة أغلبية ومعارضة.

وسبق لحزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي له العمدة ادريس الأزمي أن تقدم بمشروع لمنع استهلاك الشيشة والمتاجرة فيها، وطالب بمعاقبة المتاجرين فيها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والمستهلكين بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.