خطير..معركة بين تلميذين في قسم الباكالوريا تنتهي بجريمة مروعة ضواحي برشيد ﻿

في جديد الجريمة المروعة التي هزت منطقة حد السوالم ضواحي برشيد، قامت عناصر الدرك الملكي أمس الأحد بإحالة تلميذ يتابع دراسته بقسم الثانية باكالوريا على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات،

''شوف تيفي''



في جديد الجريمة المروعة التي هزت منطقة حد السوالم ضواحي برشيد، قامت عناصر الدرك الملكي أمس الأحد بإحالة تلميذ يتابع دراسته بقسم الثانية باكالوريا على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، عقب متابعته بتهمة القتل العمد في حق شاب في عمر الزهور.



وفي تفاصيل الواقعة، كشف مصدر ''شوف تيفي'' بأن مرتكب الجريمة البالغ من العمر 19 سنة والضحية البالغ قيد حياته 18 سنة، دخلا في نقاش حاد بسبب تصفية حسابات بينهما، لتتطور الأمور إلى تبادل للعنف، ليقوم الجاني بتوجيه طعنة لضحيته أسقطته أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي سرية برشيد وفور توصلها بإخبارية في النازلة، قامت بإيقاف الجاني، بينما تم نقل جثة الضحية الذي كان بدوره يدرس بقسم الباكالوريا إلى مستودع الأموات.



