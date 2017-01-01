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الاتحاد العام لمقاولات المغرب يسلم ''سنطرال دانون'' جائزة المقاولة المواطنة

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 19:03 الاتحاد العام لمقاولات المغرب يسلم سنطرال دانون جائزة المقاولة المواطنة | اقتصاد
الاتحاد العام لمقاولات المغرب يسلم ''سنطرال دانون'' جائزة المقاولة المواطنة
سلم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في طنجة، جائزة المقاولة المواطنة لشركة ''سنطرال دانون''، مكافأة لها على التزامها في مجال التعبئة والإدماج المهني للشباب الذي يعاني حالة هشاشة.

شوف تيفي
سلم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في طنجة، جائزة المقاولة المواطنة لشركة ''سنطرال دانون''، مكافأة لها على التزامها في مجال التعبئة والإدماج المهني للشباب الذي يعاني حالة هشاشة.
تسليم الجائزة جاء على هامش انعقاد اجتماع في 13 يناير 2017 في مدينة طنجة، تحت شعار ''المقاولة المواطنة: ركيزة للحق في العمل''، بحضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعيتي ''Incorpora'' و''حسنونة''.
وقالت شركة ''سنطرال دانون'' في بيان لها بهذه المناسبة، إن التزامها يندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولة. وتشارك في ما يخص البيئة وأيضا في مختلف الأنشطة التنشيطية من خلال عدة برامج. و مما جاء في البلاغ ''في البداية استجبنا لدعوة جمعية حسنونة لدعم الشباب في وضعية ضعف اجتماعي، لأننا مقتنعون بضرورة العمل مع هذه الفئة وضمان مستقبل زاهر لهم''، كما جاء في تصريح عاشور أمجد، مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة ''سنطرال دانون''.
وتؤكد الشركة أن إجراءاتها اتجاه الشباب تخلق فرصا متكافئة في مجال الشغل، وتمكن المستفيدين من ضمان مستقبلهم وهي إجراءات محورية في مجال المسؤولية المواطنة. كما أنها واكبت الشباب في وضعية صعبة عبر تقديم دورات تدريبية ووظفت عشرين منهم، هم الآن في وضعية اجتماعية ومهنية جيدة. ''جائزة الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو اعتراف يدعونا إلى تعزيز التزامنا في إطار المسؤولية الاجتماعية''، كما يقول عاشور أمجد، مؤكدا أن هذه العملية الإدماجية ليست هي الأولى من نوعها فقد كان أول عملية ناجحة تقوم بها كانت مع جمعية ''ساعة سعيدة'' في الدار البيضاء.

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