 مثير..فايسبوكيون يتهمون الدوزي بسرقة لحن وفكرة أغنيته الجديدة ''الموجة ''من فيلم هندي مشهور+ فيديو الأغنية الأصلية ﻿
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مثير..فايسبوكيون يتهمون الدوزي بسرقة لحن وفكرة أغنيته الجديدة ''الموجة ''من فيلم هندي مشهور+ فيديو الأغنية الأصلية

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 18:28 مثير..فايسبوكيون يتهمون الدوزي بسرقة لحن وفكرة أغنيته الجديدة الموجة من فيلم هندي مشهور+ فيديو الأغنية الأصلية | ثقافة و فنون
مثير..فايسبوكيون يتهمون الدوزي بسرقة لحن وفكرة أغنيته الجديدة ''الموجة ''من فيلم هندي مشهور+ فيديو الأغنية الأصلية
تناقل العديد من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أغنية الفيلم الهندي ''أشيكي2''، حيث وجه العديد منهم الاتهام في تعليقاتهم للفنان الشاب الدوزي بسرقة فكرة الأغنية واللحن، وذلك في آخر

''شوف تيفي''

تناقل العديد من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أغنية الفيلم الهندي ''أشيكي2''، حيث وجه العديد منهم الاتهام في تعليقاتهم للفنان الشاب الدوزي بسرقة فكرة الأغنية واللحن، وذلك في آخر إصدار له، ويتعلق الأمر بأغنية ''الموجة''.

وحاول النشطاء في تفاعلهم مع ما وصفوه بالفضيحة، المقارنة بين الأغنية الهندية الأصلية وأغنية الدوزي ''الموجة''، حيث أكد العديد منهم بأن هذا الأخير لم يبدل أي مجهود واعتمد على أغنية الفيلم الهندي.
وبالرغم من هذا فإن عشاق الدوزي، حاولوا نفي المعطى المذكور، مؤكدين بأن أغنية ''الموجة'' هي أصلية لصاحبها الدوزي ولا مجال للمقارنة بينها وبين الأغنية الهندية.

فيديو الأغنية الأصلية : 

فيديو أغنية الدوزي : 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدوزي الموجة المغاربة الموجة أشيكي

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مثير..فايسبوكيون يتهمون الدوزي بسرقة لحن وفكرة أغنيته الجديدة الموجة من فيلم هندي مشهور+ فيديو الأغنية الأصلية | ثقافة و فنون

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