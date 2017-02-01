 عاجل ومؤلم.. سقوط قتلى في انفجار سوق عين عودة من بينهم رضيعة..وهذه هي حصيلة الموتى والجرحى ﻿
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عاجل ومؤلم.. سقوط قتلى في انفجار سوق عين عودة من بينهم رضيعة..وهذه هي حصيلة الموتى والجرحى | حوادث و حقوق

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عاجل ومؤلم.. سقوط قتلى في انفجار سوق عين عودة من بينهم رضيعة..وهذه هي حصيلة الموتى والجرحى

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 17:54 عاجل ومؤلم.. سقوط قتلى في انفجار سوق عين عودة من بينهم رضيعة..وهذه هي حصيلة الموتى والجرحى | حوادث و حقوق
عاجل ومؤلم.. سقوط قتلى في انفجار سوق عين عودة من بينهم رضيعة..وهذه هي حصيلة الموتى والجرحى
علمت ''شوف تيفي'' أن الانفجار المدوي الذي هز سوق عين عودة ضواحي مدينة تمارة، خلف في حصيلة مرشحة للارتفاع مقتل شخصين ورضيعة، بالإضافة إلى جرح أكثر من 50 شخصا من بينهم حالات جد خطيرة تم نقلها إلى مستشفى

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن الانفجار المدوي الذي هز سوق عين عودة ضواحي مدينة تمارة، خلف في حصيلة مرشحة للارتفاع مقتل شخصين ورضيعة، بالإضافة إلى جرح أكثر من 50 شخصا من بينهم حالات جد خطيرة تم نقلها إلى مستشفى ابن سينا ومستشفى مولاي عبد الله بالرباط.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' بأن حالة من الرعب والهلع الشديد، كانت بين المواطنين في هذا السوق الأسبوعي، نتيجة انفجار قنينتي غاز داخل محل لبيع الأسماك.

وأكد ذات المصدر بأن قنينة غاز كبيرة وقنينة أخرى صغيرة، انفجرتا معا في وقت واحد داخل محل بيع السمك، وهو ما أدى إلى إصابة العشرات من زبناء السوق.

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المغرب شوف تيفي الانفجار المدوي الارتفاع قنينة غاز مستشفى مولاي عبد الله

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