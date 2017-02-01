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البيجيدي يصب النار على أحداث الحسيمة لأمر في نفس يعقوب!

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 17:15 البيجيدي يصب النار على أحداث الحسيمة لأمر في نفس يعقوب! | بوليتيك
البيجيدي يصب النار على أحداث الحسيمة لأمر في نفس يعقوب!
باستغراب واستفهام وتعجب وبكل أدوات الاستفسار الممكنة، يتابع الرأي العام الوطني الأبواق التي صدحت فجأة على إثر تدخل أمني عادي... جرى يوم أمس الأحد في إطار حماية الممتلكات واستثاب الأمن في مدينة

شوف تيفي

باستغراب واستفهام وتعجب وبكل أدوات الاستفسار الممكنة، يتابع الرأي العام الوطني الأبواق التي صدحت فجأة على إثر تدخل أمني عادي... جرى يوم أمس الأحد في إطار حماية الممتلكات واستثاب الأمن في مدينة الحسيمة. حيث أخرج البعض لغة الإشاعات من مرآب الأرشيف، بنشر صور تعود لزمن مضى وفي مناسبات متفرقة لتدخلات أمنية سابقة، للتأكيد على أنها تهم الاستعدادات لتنفيذ مظاهرة أمس الأحد! ولأن حبل الكذب قصير، فإن الصور أبانت عن جهل الجالسين وراء جهاز ''الريموت كونترول''، وقد تناسوا تماما تلوين الإشاعة وتسمينها بصور حديثة للأمن الوطني الذي غير زيه قبل شهر ونيف، ونشروا صورهم بزي قديم، قدم أساليبهم البالية...

بنفس أدوات الاستفسار الكثيرة والمتشعبة، يتابع الرأي العام خرجات مسؤولين في حزب العدالة والتنمية، ممن اتخذوا موقفا غريبا في التعاطي مع أحداث الريف، وهم يؤججون الوضع ويصبون الزيت على النار، خاصة إن كان هذا الموقف المستهجن من شريحة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبطاله نائبان برلمانيان ينتميان لحزب البيجيدي، من جهة استخدمت البرلمانية البيجداوية سعاد الشيخي عبارات من قبيل ''الأحداث الخطيرة بين المواطنين ورجال الأمن الذين يكسرون المصابيح لممارسة تدخلهم'' وكأن المصابيح ليس لها زر للتحكم، وهي تستغرب هذا التصرف! والرأي العام يستغرب أيضا هذا الخروج غير المألوف لنائبة في إقليم الحسيمة، وهي تتحدث بلسان ''العسكرة'' وتعطي الأوامر بمغادرة الأمن لمواقعه، والذي يعطي الأمر في مثل هذه الحالات هم الرؤساء الأمنيون ولا أحد سواهم!. قد يتفهم الرأي العام أن النائبة الشيخي المحسوبة على حركة التوحيد والإصلاح غلبها الحماس، وتحدثت بلغة غير لائقة... لكن الذي يثير العجب العجاب، هو تكرار البرلماني البيجداوي نبيل الأندلسي نفس أسطوانة زميلته في الحزب والحركة، وهو يزعم في مراسلة رسمية وجهها لعامل إقليم الحسيمة، أن السلطات العمومية استخدمت القوة في حق المتظاهرين بالحسيمة، ولأن هذا الادعاء بلا أسس تدعمه، فإن عامل الإقليم رد على الأندلسي ببلاغ يؤكد من خلاله أنه ''لم تسجل أي حالات اعتقالات في صفوف المتظاهرين ولا حالات إصابات كما سبق وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ رسمي، وكذا بلاغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة''... فما هي الرسالة التي يريد النائبان إيصالها وهل في ذلك حسابات محلية ضيقة، كما ورد في العديد من الآراء، وهل هي حسابات سياسوية في اتجاه مرمى الأحزاب المسيرة للشأن العام في الحسيمة؟ أم أن الأمر يفيض على جنبات الإبريق، ليحمل دلالات ''سوداء'' للقهوة التي أهرقت تحت نار حامية، بما لا يحتمله الإبريق ولا النار الموقدة تحته... هنا قد يفيض المحلي ليشمل الوطني، حسب استنباطات المستفسرين. وما يعيشه حزب العدالة والتنمية من انتظارية قاهرة في انتظار تشكيل حكومة في علم الغيب بعد 120 يوما من البلوكاج...ومن المحتمل حسب تلك الآراء، أن يكون ''تخراج العينين'' في لحظات بعينها مفيدا لمن يهمهم الأمر للرضوخ والجلوس إلى طاولة المفاوضات لتشكيل الأغلبية الحكومية... وهذا ما يحتاج حقيقة لتفسير لأن خروج نائبين بموقفين موحدين في زمن البلوكاج أمر مثير للاستغراب والشفقة أيضا...فهل من تفسير لهذا العبث؟

 

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