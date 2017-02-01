عاجل: ورسميا هذا أول قرار اتخذه مدير القناة الثانية بعد اتهامه بالتحرش و الاغتصاب من طرف صحافية متدربة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة داخل القناة الثانية ،أن المدير العام للقناة ''دوزيم'' سليم الشيخ، رفع اليوم الاثنين ،رسميا دعوة قضائية ضد الصحافية المتدربة سلوى بوشعيب التي اتهمته بالتحرش و محاولة

شوف تيفي:م غ

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة داخل القناة الثانية ،أن المدير العام للقناة ''دوزيم'' سليم الشيخ، رفع اليوم الاثنين ،رسميا دعوة قضائية ضد الصحافية المتدربة سلوى بوشعيب التي اتهمته بالتحرش و محاولة الاغتصاب.

و قالت مصادرنا إن سليم الشيخ رفع الدعوى ضد سلوى بوشعيب متهما إياها بالابتزاز و التشهير و السب و القذف، مؤكدا ثقته في العدالة المغربية التي ستقول كلمتها في هذه القضية التي خلقت نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. .

و كانت سلوى قد نشرت رسائل نصية عبر صفحتها بالفايسبوك تتهم من خلالها المدير العام للقناة الثانية بالتحرش بها مقابل توظيفها بالقناة كصحافية سنة 2010.