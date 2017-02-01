 عاجل: ورسميا هذا أول قرار اتخذه مدير القناة الثانية بعد اتهامه بالتحرش و الاغتصاب من طرف صحافية متدربة ﻿
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عاجل: ورسميا هذا أول قرار اتخذه مدير القناة الثانية بعد اتهامه بالتحرش و الاغتصاب من طرف صحافية متدربة

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 17:04 عاجل: ورسميا هذا أول قرار اتخذه مدير القناة الثانية بعد اتهامه بالتحرش و الاغتصاب من طرف صحافية متدربة | صحافة
عاجل: ورسميا هذا أول قرار اتخذه مدير القناة الثانية بعد اتهامه بالتحرش و الاغتصاب من طرف صحافية متدربة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة داخل القناة الثانية ،أن المدير العام للقناة ''دوزيم'' سليم الشيخ، رفع اليوم الاثنين ،رسميا دعوة قضائية ضد الصحافية المتدربة سلوى بوشعيب التي اتهمته بالتحرش و محاولة

شوف تيفي:م غ

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة داخل القناة الثانية ،أن المدير العام للقناة ''دوزيم'' سليم الشيخ، رفع اليوم الاثنين ،رسميا دعوة قضائية ضد الصحافية المتدربة سلوى بوشعيب التي اتهمته بالتحرش و محاولة الاغتصاب.

و قالت مصادرنا إن سليم الشيخ رفع الدعوى ضد سلوى بوشعيب متهما إياها بالابتزاز و التشهير و السب و القذف، مؤكدا ثقته في العدالة المغربية التي ستقول كلمتها في هذه القضية التي خلقت نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. .

و كانت سلوى قد نشرت رسائل نصية عبر صفحتها بالفايسبوك تتهم من خلالها المدير العام للقناة الثانية بالتحرش بها مقابل توظيفها بالقناة كصحافية سنة 2010.

 

 

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شوف تيفي المغرب سلوى عارضة أزياء تحرش

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