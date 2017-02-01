عاجل وخطير..اثنان من عناصر الدرك الملكي يصارعان الموت في المستشفى العسكري بالرباط بعد إصابتهما في الحسمية ﻿

تعرض اثنان من عناصر الدرك الملكي وهما ''سعيد عبد العالي'' و ''عبد الوهاب طالب'' بجروح بليغة على مستوى الرأس، ليلة الأحد-الاثنين، خلال الأحداث التي عرفها تخليد ذكرى وفاة محمد بن عبد الكريم الخطابي بقرية

"شوف تيفي"

تعرض اثنان من عناصر الدرك الملكي وهما "سعيد عبد العالي" و "عبد الوهاب طالب" بجروح بليغة على مستوى الرأس، ليلة الأحد-الاثنين، خلال الأحداث التي عرفها تخليد ذكرى وفاة محمد بن عبد الكريم الخطابي بقرية "بوكيدارن" التابعة لدائرة بني أورياغل بالحسيمة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن عنصري الدرك، تم نقلهما اليوم الاثنين، بواسطة مروحية تابعة للدرك الملكي إلى المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، في حالة خطيرة لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضح المصدر ذاته بأن قوات حفظ النظام التي تدخلت ليلة الأحد- الاثنين، لتفريق 100 من سكان قرية بوكيدران الذين حاولوا سد الطريق رقم 2 المؤدية إلى إمزورن، تعرضوا للرشق من طرف المتظاهرين، وقد أصيب من جراء رمي الحجارة 38 عنصرا من قوات حفظ النظام .