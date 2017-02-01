عاجل:الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الكاميرون ويشيد باللاعبين بعد فوزهم بكأس أمم إفريقيا 2017 ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، وذلك بمناسبة فوز المنتخب الوطني الكاميروني لكرة القدم بكأس إفريقيا للأمم 2017 في دورتها الواحدة والثلاثين.

" شوف سبور" :و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، وذلك بمناسبة فوز المنتخب الوطني الكاميروني لكرة القدم بكأس إفريقيا للأمم 2017 في دورتها الواحدة والثلاثين.



وأعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية، عن خالص تهانيه للرئيس الكاميروني ومن خلاله إلى الشعب الكاميروني الصديق، على هذا الإنجاز الرائع.



ومما جاء في برقية الملك محمد السادس "أود أن أشيد باللاعبين والفريق التقني للمنتخب الكاميروني، اللذين أبانوا طيلة هذه المنافسة الرياضية الإفريقية، عن موهبة متميزة وروح رياضية وتنافسية عالية، أسهمت في تحقيق مسار متميز توج بهذا الإنجاز المهم".