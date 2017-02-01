 إنفراد.. بتدخل من جهات عليا..مشروع ''أكادير لاند'' و''أكادير كامب'' سيريان النور قريبا بأكادير ﻿
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إنفراد.. بتدخل من جهات عليا..مشروع أكادير لاند وأكادير كامب سيريان النور قريبا بأكادير | بوليتيك

إنفراد.. بتدخل من جهات عليا..مشروع ''أكادير لاند'' و''أكادير كامب'' سيريان النور قريبا بأكادير

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إنفراد.. بتدخل من جهات عليا..مشروع ''أكادير لاند'' و''أكادير كامب'' سيريان النور قريبا بأكادير

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 16:36 إنفراد.. بتدخل من جهات عليا..مشروع أكادير لاند وأكادير كامب سيريان النور قريبا بأكادير | بوليتيك
إنفراد.. بتدخل من جهات عليا..مشروع ''أكادير لاند'' و''أكادير كامب'' سيريان النور قريبا بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة،أن جهات عليا في الدولة تدخلت لإنجاح المشروع الإستثماري الضخم ''أكادير لاند'' و''أكادير كامب''، وذلك بإقتراح بقعة أرضية لإحتضان المشروع في منطقة أخرى.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة،أن جهات عليا في الدولة تدخلت لإنجاح المشروع الإستثماري الضخم "أكادير لاند" و"أكادير كامب"، وذلك بإقتراح بقعة أرضية لإحتضان المشروع في منطقة أخرى.

وأفادت ذات المصادر،أن إتصالات هاتفية من أعلى المستويات أجريت في الأيام القليلة القادمة، لإيجاد حل عاجل لإقامة الإستثمار الذي سيكلف أكثر من 33 مليار سنتيم، حيث تم إقتراح تغيير المكان المحدد سابقا، نظرا لتواجده بمنطقة تعرف نشاطا مكثفا للزلزال.

وأضافت ذات المصادر، أن إجتماعات ستجرى في الأيام القليلة المقبلة، بين جميع المصالح المختصة بالإستثمار بجهة سوس ماسة في الساعات القليلة القادمة لإيجاد وعاء عقاري آخر لإنشاء المشروع الذي خلف غضبا كبيرا بين ساكنة أكادير.


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