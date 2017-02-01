عاجل...ولاية جهة سوس ماسة تخرج عن صمتها بعد إقبار مشروع ''أكادير لاند'' وتقترح بدائل جديدة ﻿

أفادت ولاية جهة سوس ماسة، اليوم الاثنين أن خلاصات الاستشارة التي أبداها المختبر العمومي للتجارب والدراسات بخصوص الوضعية الجيولوجية للوعاء العقاري المرشح لاستقبال مشروعي ''أكادير لاند'' و''أكادير

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أفادت ولاية جهة سوس ماسة، اليوم الاثنين أن خلاصات الاستشارة التي أبداها المختبر العمومي للتجارب والدراسات بخصوص الوضعية الجيولوجية للوعاء العقاري المرشح لاستقبال مشروعي "أكادير لاند" و"أكادير كامب"، أكدت على خصوصيته بحكم تواجده بمنطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع، مما يحد من إمكانية استعماله للغرض المنشود.



وأصدرت عمالة أكادير إداوتنان بلاغا توضيحيا، بعد التراجع عن المشروعين، حيث تناقلت مجموعة من المنابر الإعلامية الإلكترونية والمكتوبة وكذا مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تتحدث عن التراجع في تنزيل مشروعين سياحيين ترفيهيين بأكادير، كان من المفترض إنجازهما من طرف شركتي "أكاديرلاند"و"أكاديركامب".

وأوضحت سلطات ولاية جهة سوس – ماسة أنه وفي انسجام تام مع ما تضطلع به من دور في الإشراف على حسن تدبير الملفات الاستثمارية وتحفيز المبادرة الخاصة وخلق فرص الشغل وتعزيز البنيات السياحية والترفيهية بالجهة، قامت اللجنة الجهوية للاستثمار بتعبئة الوعاء العقاري المعني بالعمليتين المذكورتين، والذي هو ملك خاص للدولة، في صيغة كراء بسومة كرائية مشجعة لفائدة الشركتين المعنيتين وفق أحكام وإجراءات التدبير اللامتمركز للاستثمار، مع إبداء الموافقة المبدئية على جدوى المشروعين شريطة استيفاء كافة الدراسات والحصول على الرخص اللازمة لذلك.

وأضاف البلاغ، أن توجهات مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لاكادير الموجود في طور المصادقة أكدت نفس المعطيات الجيولوجية للمنطقة الواقع بها العقار المرشح لاحتضان المشروعين من خلال تخصيصها كمنطقة غابوية وجبلية.

هذا، وحرصا منها على إنجاح هذين المشروعين الاستثماريين، انتدبت سلطات ولاية جهة سوس – ماسة مجلس الجهة لإعداد دراسة لوضعية العقارات الشاغرة والمتصفة بطابعها الزلزالي والواقعة بنفوذ عمالة أكادير قصد اقتراح صيغ تدبيرها واستعمالها من عدمه، وبالموازاة مع ذلك عرضها على مختلف الفاعلين في العمليتين المعنيتين لاقتراح أوعية عقارية بديلة لاحتضان المشروعين.