 عاجل و بالصور..هذه هي الصحافية المتدربة و عارضة الأزياء التي تتهم مدير القناة الثانية بالتحرش بها و اغتصابها و هذه حقيقة الوقائع من داخل ''دوزيم'' ﻿
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عاجل و بالصور..هذه هي الصحافية المتدربة و عارضة الأزياء التي تتهم مدير القناة الثانية بالتحرش بها و اغتصابها و هذه حقيقة الوقائع من داخل ''دوزيم''

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 16:03 عاجل و بالصور..هذه هي الصحافية المتدربة و عارضة الأزياء التي تتهم مدير القناة الثانية بالتحرش بها و اغتصابها و هذه حقيقة الوقائع من داخل دوزيم | صحافة
عاجل و بالصور..هذه هي الصحافية المتدربة و عارضة الأزياء التي تتهم مدير القناة الثانية بالتحرش بها و اغتصابها و هذه حقيقة الوقائع من داخل ''دوزيم''
وصلت ''شوف تيفي'' إلى هوية الفتاة المغربية التي تتهم مدير القناة الثانية بالتحرش ومحاولة اغتصابها، وهي شابة تدعى سلوى بوشعيب درست الاعلام بمدينة مراكش و امتهنت عرض الأزياء كما سبق أن حصلت سنة 2014 على

شوف تيفي:م غ

 

وصلت "شوف تيفي" إلى هوية الفتاة المغربية التي تتهم مدير القناة الثانية بالتحرش ومحاولة اغتصابها، وهي شابة تدعى سلوى بوشعيب درست الاعلام بمدينة مراكش و امتهنت عرض الأزياء كما سبق أن حصلت سنة 2014 على لقب ملكة جمال المغرب للتراث قبل أن تمتهن الصحافة.

في سياق متصل، نفت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" من داخل القناة الثانية اليوم الاثنين، أن يكون المدير سليم الشيخ تربطه أي علاقة بالمدعية مؤكدة أنه لم يكن أي تواصل داخل القناة بينهما حيث قدمت سلوى أواخر سنة 2010 للقناة و تدربت داخل مديرية الأخبار و لم تكن حينها تلتقي بالمدير العام.

و كانت سلوى قد نشرت رسائل نصية عبر صفحتها بالفايسبوك تتهم من خلالها المدير العام للقناة الثانية بالتحرش بها مقابل توظيفها بالقناة كصحافية.

 

 

 

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شوف تيفي المغرب سلوى عارضة أزياء تحرش

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