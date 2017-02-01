عاجل...بعد الإحتجاجات...لجنة رفيعة المستوى تحل بالحسيمة ﻿

قالت مصادر مطلعة، أن لجنة تضم مسؤولين كبار حلت صبيحة اليوم الإثنين، بمدينة الحسيمة والمناطق المجاورة للوقوف على حقيقة الأحداث التي شهدتها المدينة عشية يوم أمس الأحد.

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قالت مصادر مطلعة، أن لجنة تضم مسؤولين كبار حلت صبيحة اليوم الإثنين، بمدينة الحسيمة والمناطق المجاورة للوقوف على حقيقة الأحداث التي شهدتها المدينة عشية يوم أمس الأحد.

وأفادت ذات المصادر، أن اللجنة الوزارية، ستعقد إجتماعات ماراطونية، مع المسؤولين المحليين سواء منهم المنتخبين أو الترابيين لكشف حقيقة ما حدث يوم أمس الأحد بمدينة الحسيمة والمناطق المجاورة، والتي أدت إلى إصابات عديدة في صفوف رجال الأمن.



ولم تستعبد ذات المصادر، عقد إجتماعات مع فاعلين جمعويين للإستماع إلى مطالب المحتجين وساكنة المنطقة عموما،لإمتصاص الغضب المتزايد منذ وفاة سماك الحسيمة "محسن فكري".



وأضافت ذات المصادر، أن الوزيرالمنتدب في الداخلية الشرقي الضريس هو الآخر حل بمدينة الحسيمة في نفس الإطار.





