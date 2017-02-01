 عاجل...بعد الإحتجاجات...لجنة رفيعة المستوى تحل بالحسيمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إنفراد.. بتدخل من جهات عليا..مشروع أكادير لاند وأكادير كامب سيريان النور قريبا بأكادير | بوليتيك

إنفراد.. بتدخل من جهات عليا..مشروع ''أكادير لاند'' و''أكادير كامب'' سيريان النور قريبا بأكادير

عاجل...ولاية جهة سوس ماسة تخرج عن صمتها بعد إقبار مشروع أكادير لاند وتقترح بدائل جديدة | بوليتيك

عاجل...ولاية جهة سوس ماسة تخرج عن صمتها بعد إقبار مشروع ''أكادير لاند'' وتقترح بدائل جديدة

عاجل و بالصور..هذه هي الصحافية المتدربة و عارضة الأزياء التي تتهم مدير القناة الثانية بالتحرش بها و اغتصابها و هذه حقيقة الوقائع من داخل دوزيم | صحافة

عاجل و بالصور..هذه هي الصحافية المتدربة و عارضة الأزياء التي تتهم مدير القناة الثانية بالتحرش بها

عاجل...بعد الإحتجاجات...لجنة رفيعة المستوى تحل بالحسيمة | مجتمع

عاجل...بعد الإحتجاجات...لجنة رفيعة المستوى تحل بالحسيمة

عاجل.. فاجعة حقيقية: أكثر من 50 جريحا في الانفجار المُدوي الذي هز سوق عين عودة بتمارة وأنباء عن سقوط قتيلين..وهذه هي التفاصيل المروعة | مجتمع

عاجل.. فاجعة حقيقية: أكثر من 50 جريحا في الانفجار المُدوي الذي هز سوق عين عودة بتمارة وأنباء عن سقوط

عاجل..انفجار قوي يهز سوقا بمنطقة عين عودة ضواحي تمارة..وهذه هي التفاصيل الأولى والخطيرة | مجتمع

عاجل..انفجار قوي يهز سوقا بمنطقة عين عودة ضواحي تمارة..وهذه هي التفاصيل الأولى والخطيرة

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية أخرى بمارتيل على علاقة بخلية الجديدة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية جد خطيرة | مجتمع

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية أخرى بمارتيل على علاقة بخلية الجديدة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات

صور مفبركة تكشف سم الإشاعات حول أحداث الحسيمة..من يريد الفتنة لهذا الوطن الآمن؟ | مجتمع

صور مفبركة تكشف سم الإشاعات حول أحداث الحسيمة..من يريد الفتنة لهذا الوطن الآمن؟

القضــــــــاء يحكم لصــــــالح شوف تـــــيفي في مواجهة الموقع المعلوم | صحافة

القضــــــــاء يحكم لصــــــالح ''شوف تـــــيفي'' في مواجهة الموقع المعلوم

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

عاجل...بعد الإحتجاجات...لجنة رفيعة المستوى تحل بالحسيمة

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 16:00 عاجل...بعد الإحتجاجات...لجنة رفيعة المستوى تحل بالحسيمة | مجتمع
عاجل...بعد الإحتجاجات...لجنة رفيعة المستوى تحل بالحسيمة
قالت مصادر مطلعة، أن لجنة تضم مسؤولين كبار حلت صبيحة اليوم الإثنين، بمدينة الحسيمة والمناطق المجاورة للوقوف على حقيقة الأحداث التي شهدتها المدينة عشية يوم أمس الأحد.

شوف تيفي


قالت مصادر مطلعة، أن لجنة تضم مسؤولين كبار حلت صبيحة اليوم الإثنين، بمدينة الحسيمة والمناطق المجاورة للوقوف على حقيقة الأحداث التي شهدتها المدينة عشية يوم أمس الأحد.

وأفادت ذات المصادر، أن اللجنة الوزارية، ستعقد إجتماعات ماراطونية، مع المسؤولين المحليين سواء منهم المنتخبين أو الترابيين لكشف حقيقة ما حدث يوم أمس الأحد بمدينة الحسيمة والمناطق المجاورة، والتي أدت إلى إصابات عديدة في صفوف رجال الأمن.

ولم تستعبد ذات المصادر، عقد إجتماعات مع فاعلين جمعويين للإستماع إلى مطالب المحتجين وساكنة المنطقة عموما،لإمتصاص الغضب المتزايد منذ وفاة سماك الحسيمة "محسن فكري".

وأضافت ذات المصادر، أن الوزيرالمنتدب في الداخلية الشرقي الضريس هو الآخر حل بمدينة الحسيمة في نفس الإطار.



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الضريس اللجنة وزارية الحسيمة الإجتماعات الإصابات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. فاجعة حقيقية: أكثر من 50 جريحا في الانفجار المُدوي الذي هز سوق عين عودة بتمارة وأنباء عن سقوط قتيلين..وهذه هي التفاصيل المروعة | مجتمع

عاجل.. فاجعة حقيقية: أكثر من 50 جريحا في الانفجار المُدوي الذي هز سوق عين عودة بتمارة وأنباء عن سقوط قتيلين..وهذه هي التفاصيل المروعة

عاجل..انفجار قوي يهز سوقا بمنطقة عين عودة ضواحي تمارة..وهذه هي التفاصيل الأولى والخطيرة | مجتمع

عاجل..انفجار قوي يهز سوقا بمنطقة عين عودة ضواحي تمارة..وهذه هي التفاصيل الأولى والخطيرة

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية أخرى بمارتيل على علاقة بخلية الجديدة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية جد خطيرة | مجتمع

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية أخرى بمارتيل على علاقة بخلية الجديدة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية جد خطيرة

صور مفبركة تكشف سم الإشاعات حول أحداث الحسيمة..من يريد الفتنة لهذا الوطن الآمن؟ | مجتمع

صور مفبركة تكشف سم الإشاعات حول أحداث الحسيمة..من يريد الفتنة لهذا الوطن الآمن؟

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد غياب طويل..شوفو زوج الفنانة هاجر عدنان بطلة سلسلة دار الورثة‎ | قنوات أخرى
منذ 11 دقيقة

بعد غياب طويل..شوفو زوج الفنانة هاجر عدنان بطلة سلسلة دار الورثة‎

أول فيديو لحظة الانفجار الذي هز سوق عين عودة بتمارة وها شنو وقع | خارج البلاطو

أول فيديو لحظة الانفجار الذي هز سوق عين عودة بتمارة وها شنو وقع

فيديو هام للمغاربة.. هذا الشيئ يغدي السرطان.. أزله من طعامك و ستموت الخلايا السرطانية من الجوع‎ | قنوات أخرى

فيديو هام للمغاربة.. هذا الشيئ يغدي السرطان.. أزله من طعامك و ستموت الخلايا السرطانية من الجوع‎

فيديو | التلفزيون المصرى يستغيث بملك المغرب | قنوات أخرى

فيديو | التلفزيون المصرى يستغيث بملك المغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إنفراد.. بتدخل من جهات عليا..مشروع أكادير لاند وأكادير كامب سيريان النور قريبا بأكادير | بوليتيك
منذ 6 دقائق

إنفراد.. بتدخل من جهات عليا..مشروع ''أكادير لاند'' و''أكادير كامب'' سيريان النور قريبا بأكادير

عاجل...ولاية جهة سوس ماسة تخرج عن صمتها بعد إقبار مشروع أكادير لاند وتقترح بدائل جديدة | بوليتيك

عاجل...ولاية جهة سوس ماسة تخرج عن صمتها بعد إقبار مشروع ''أكادير لاند'' وتقترح بدائل جديدة

عاجل و بالصور..هذه هي الصحافية المتدربة و عارضة الأزياء التي تتهم مدير القناة الثانية بالتحرش بها و اغتصابها و هذه حقيقة الوقائع من داخل دوزيم | صحافة

عاجل و بالصور..هذه هي الصحافية المتدربة و عارضة الأزياء التي تتهم مدير القناة الثانية بالتحرش بها

عاجل...بعد الإحتجاجات...لجنة رفيعة المستوى تحل بالحسيمة | مجتمع

عاجل...بعد الإحتجاجات...لجنة رفيعة المستوى تحل بالحسيمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.