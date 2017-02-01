عاجل.. فاجعة حقيقية: أكثر من 50 جريحا في الانفجار المُدوي الذي هز سوق عين عودة بتمارة وأنباء عن سقوط قتيلين..وهذه هي التفاصيل المروعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الانفجار المدوي الذي هز سوق عين عودة ضواحي مدينة تمارة، اليوم الاثنين، خلف في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع أكثر من 50 مصابا.

"شوف تيفي":



علمت "شوف تيفي" بأن الانفجار المدوي الذي هز سوق عين عودة ضواحي مدينة تمارة، اليوم الاثنين، خلف في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع أكثر من 50 مصابا.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هناك أنباء غير مؤكدة، تفيد بأن انفجار قنينتي غاز بمحل لقلي السمك، أسفر عن سقوط قتيلين، موضحا بأن سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدينة، نقلت المصابين إلى مستشفى تمارة العمومي ومستشفى ابن سينا ومستشفى مولاي عبد الله بالرباط.

وأكد ذات المصدر بأن هناك حالات جد خطيرة تم نقلها إلى المستشفيات المذكورة ما بين الحياة والموت، مشيرا إلى أن أغلب المصابين كانوا من بين المارة إلى جانب محل قلي السمك الذي انفجرت به قنينة غاز صغيرة وأخرى كبيرة في وقت واحد.