 عاجل..انفجار قوي يهز سوقا بمنطقة عين عودة ضواحي تمارة..وهذه هي التفاصيل الأولى والخطيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..انفجار قوي يهز سوقا بمنطقة عين عودة ضواحي تمارة..وهذه هي التفاصيل الأولى والخطيرة | مجتمع

عاجل..انفجار قوي يهز سوقا بمنطقة عين عودة ضواحي تمارة..وهذه هي التفاصيل الأولى والخطيرة

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية أخرى بمارتيل على علاقة بخلية الجديدة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية جد خطيرة | مجتمع

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية أخرى بمارتيل على علاقة بخلية الجديدة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات

صور مفبركة تكشف سم الإشاعات حول أحداث الحسيمة..من يريد الفتنة لهذا الوطن الآمن؟ | مجتمع

صور مفبركة تكشف سم الإشاعات حول أحداث الحسيمة..من يريد الفتنة لهذا الوطن الآمن؟

القضــــــــاء يحكم لصــــــالح شوف تـــــيفي في مواجهة الموقع المعلوم | صحافة

القضــــــــاء يحكم لصــــــالح ''شوف تـــــيفي'' في مواجهة الموقع المعلوم

البام...رئيس بلدية أكادير هو المسؤول عن فشل مشروع أكادير لاند | بوليتيك

''البام''...رئيس بلدية أكادير هو المسؤول عن فشل مشروع ''أكادير لاند''

مثير.. جزائري مخلوع بسباب فيديو فاضح هدده قراصنة مغاربة بنشره | دولي

مثير.. جزائري مخلوع بسباب فيديو فاضح هدده قراصنة مغاربة بنشره

فضيحة أخرى وبالصور..بعد المونيكات الجنسية..حمالات الصدر ديال السيليكون كيتباعو بالعلالي فدرب عمر بكازا و ها بشحال | مجتمع

فضيحة أخرى وبالصور..بعد المونيكات الجنسية..حمالات الصدر ديال السيليكون كيتباعو بالعلالي فدرب عمر

مثير.. 854 ألف من حاملي الشهادات يعانون البطالة..وهذا هو معدل البطالة الجديد في المغرب | مجتمع

مثير.. 854 ألف من حاملي الشهادات يعانون البطالة..وهذا هو معدل البطالة الجديد في المغرب

يا ربي السلامة.. صحاب شرع اليد قطعوا الجهاز التناسلي لرجل تم ضبطه رفقة عشيقته ضواحي مراكش..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. صحاب شرع اليد قطعوا الجهاز التناسلي لرجل تم ضبطه رفقة عشيقته ضواحي مراكش..وهذه هي

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

عاجل..انفجار قوي يهز سوقا بمنطقة عين عودة ضواحي تمارة..وهذه هي التفاصيل الأولى والخطيرة

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 14:58 عاجل..انفجار قوي يهز سوقا بمنطقة عين عودة ضواحي تمارة..وهذه هي التفاصيل الأولى والخطيرة | مجتمع
عاجل..انفجار قوي يهز سوقا بمنطقة عين عودة ضواحي تمارة..وهذه هي التفاصيل الأولى والخطيرة
علمت ''شوف تيفي'' بأن انفجارا قويا، هز سوق منطقة عين عودة، ضواحي مدينة تمارة، قبل قليل من يومه الاثنين.


"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن انفجارا قويا، هز سوق منطقة عين عودة، ضواحي مدينة تمارة، قبل قليل من يومه الاثنين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعطيات الأولى، تشير أن الانفجار، وقع بالتحديد بمنطقة بيع الأسماك، بسبب قنينتين لغاز البوطان.

وأوضح المصدر ذاته بأن هناك أنباء غير مؤكدة، تفيد بأن هذا الانفجار الخطير من المحتمل أن يكون قد خلف خسائر في الأرواح.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تمارة منطقة عين عودة تمارة البوطان السمك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية أخرى بمارتيل على علاقة بخلية الجديدة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية جد خطيرة | مجتمع

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية أخرى بمارتيل على علاقة بخلية الجديدة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية جد خطيرة

صور مفبركة تكشف سم الإشاعات حول أحداث الحسيمة..من يريد الفتنة لهذا الوطن الآمن؟ | مجتمع

صور مفبركة تكشف سم الإشاعات حول أحداث الحسيمة..من يريد الفتنة لهذا الوطن الآمن؟

فضيحة أخرى وبالصور..بعد المونيكات الجنسية..حمالات الصدر ديال السيليكون كيتباعو بالعلالي فدرب عمر بكازا و ها بشحال | مجتمع

فضيحة أخرى وبالصور..بعد المونيكات الجنسية..حمالات الصدر ديال السيليكون كيتباعو بالعلالي فدرب عمر بكازا و ها بشحال

مثير.. 854 ألف من حاملي الشهادات يعانون البطالة..وهذا هو معدل البطالة الجديد في المغرب | مجتمع

مثير.. 854 ألف من حاملي الشهادات يعانون البطالة..وهذا هو معدل البطالة الجديد في المغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو | التلفزيون المصرى يستغيث بملك المغرب | قنوات أخرى
منذ 4 ساعات

فيديو | التلفزيون المصرى يستغيث بملك المغرب

بالفيديو.. أغنية جديدة لزهيرة الرباطية بعنوان ما بقيت في الحب نتيق | قنوات أخرى

بالفيديو.. أغنية جديدة لزهيرة الرباطية بعنوان ما بقيت في الحب نتيق

كيف تصنع سيرة ذاتية نموذجية؟ | قنوات أخرى

كيف تصنع سيرة ذاتية نموذجية؟

أنواع العسل وفوائدة الصحية | قنوات أخرى

أنواع العسل وفوائدة الصحية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..انفجار قوي يهز سوقا بمنطقة عين عودة ضواحي تمارة..وهذه هي التفاصيل الأولى والخطيرة | مجتمع
منذ 12 دقيقة

عاجل..انفجار قوي يهز سوقا بمنطقة عين عودة ضواحي تمارة..وهذه هي التفاصيل الأولى والخطيرة

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية أخرى بمارتيل على علاقة بخلية الجديدة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية جد خطيرة | مجتمع

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية أخرى بمارتيل على علاقة بخلية الجديدة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات

صور مفبركة تكشف سم الإشاعات حول أحداث الحسيمة..من يريد الفتنة لهذا الوطن الآمن؟ | مجتمع

صور مفبركة تكشف سم الإشاعات حول أحداث الحسيمة..من يريد الفتنة لهذا الوطن الآمن؟

القضــــــــاء يحكم لصــــــالح شوف تـــــيفي في مواجهة الموقع المعلوم | صحافة

القضــــــــاء يحكم لصــــــالح ''شوف تـــــيفي'' في مواجهة الموقع المعلوم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.