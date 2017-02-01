عاجل..انفجار قوي يهز سوقا بمنطقة عين عودة ضواحي تمارة..وهذه هي التفاصيل الأولى والخطيرة ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" بأن انفجارا قويا، هز سوق منطقة عين عودة، ضواحي مدينة تمارة، قبل قليل من يومه الاثنين.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعطيات الأولى، تشير أن الانفجار، وقع بالتحديد بمنطقة بيع الأسماك، بسبب قنينتين لغاز البوطان.
وأوضح المصدر ذاته بأن هناك أنباء غير مؤكدة، تفيد بأن هذا الانفجار الخطير من المحتمل أن يكون قد خلف خسائر في الأرواح.
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