 عاجل.. تفكيك خلية إرهابية أخرى بمارتيل على علاقة بخلية الجديدة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية جد خطيرة ﻿
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عاجل.. تفكيك خلية إرهابية أخرى بمارتيل على علاقة بخلية الجديدة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية جد خطيرة

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 14:51 عاجل.. تفكيك خلية إرهابية أخرى بمارتيل على علاقة بخلية الجديدة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية جد خطيرة | مجتمع
عاجل.. تفكيك خلية إرهابية أخرى بمارتيل على علاقة بخلية الجديدة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية جد خطيرة
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن الأبحاث المتواصلة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص الخلية الإرهابية التي

"شوف تيفي":



كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن الأبحاث المتواصلة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا بعدد من المدن بالمملكة، مكنت من اعتقال 3 أفراد آخرين بتاريخ06/02/2017، بمارتيل وبالجماعة القروية "بولعوان" (إقليم الجديدة)،بعدما تأكد ضلوعهم في المخططات الإرهابية لهذه الخلية والتي كانت ستستهدف عدة مواقع حساسة وفنادق مصنفة ومراكز تجارية بالمملكة إضافة لاغتيال شخصيات سياسية وعامة وعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية،وذلك باستعمال متفجرات وأسلحة نارية.

وأوضح البلاغ بأنه في ذات السياق، أثبتت الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة على المواد المشبوهة التي تم حجزها بمخبأ سري بمدينة الجديدة على خلفية تفكيك هذه الخلية الإرهابية،أنها عبارة عن مستحضرات كيميائية تدخل في تحضير وصناعة المتفجرات فيما تستخدم باقي المواد المحجوزة في صناعة أنظمة تفجير العبوات والأحزمة الناسفة.

وذكر البلاغ بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد استقبال خبير في المتفجرات من فرع"داعش"بليبيا،والذي كان سيتكلف بتلقين عناصر هذه الخلية تقنيات التفخيخ والتفجيرعن بعد وكذا مختلف الأساليب الوحشية التي ابتكرها هذا التنظيم الإرهابي في تصفية ضحايا هو التمثيل بهم.

وأضاف المصدر ذاته بأن أفراد هذه الخلية خططوا كذلك لتشكيل قاعدة خلفية موالية ل"داعش"بمنطقة بولعوان (إقليم الجديدة) تحت مسمى"فرع الدولة الإسلامية بالمغرب"،ستكون منطلقا لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بالمملكة، مؤكدا بأن المشتبه بهم، سيتم تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة.


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