صور مفبركة تكشف سم الإشاعات حول أحداث الحسيمة..من يريد الفتنة لهذا الوطن الآمن؟ ﻿

أظهرت صورتان لرجال الأمن تم تداولهما على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، زعم بعض المعلقين أنها احتفالات قام بها أمنيون بعد تعنيف المتجمهرين بمدينة الحسيمة يوم أمس الأحد 5 فبراير

شوف تيفي:

أظهرت صورتان لرجال الأمن تم تداولهما على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، زعم بعض المعلقين أنها احتفالات قام بها أمنيون بعد تعنيف المتجمهرين بمدينة الحسيمة يوم أمس الأحد 5 فبراير الجاري. وتؤكد الصورتان أن هنالك بعض الأيادي الخفية ممن استهواهم نقل أخبار كاذبة ونشرها، لإشعال فتيل الفتنة في الحسيمة وفي منطقة الريف بصفة عامة.

وجاء في تعليق الصورة الأولى أن "المخزن يحتفل بذكرى البطل بأسلوبه" لكن الذي تجاهله ناشروا هذه الصورة، أن الأمن المغربي غير زيه الرسمي منذ أزيد من شهر، وأن الصورة تعود إلى سنة 2012، عندما تدخلت القوات العمومية لإجهاض تجمهر كان يستهدف أحد الأسواق الممتازة بمدينة الحسيمة، ولا علاقة لهذه الصورة بأحداث يوم الأحد 5 فبراير الجاري.

أما الصورة الثانية والتي عنونت ببند عريض "هذا جزاء من يحتفي بالمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي....!" وهي لرجل أمن أثناء تدخل أمني، وهي من الصور القديمة أيضا، لم تلتقط في أحداث مدينة الحسيمة، حيث فضح الزي الوظيفي القديم لعناصر الشرطة الذين كانوا بمكان التجمهر اللاعبين في ميدان نشر الإشاعات، ومغالطة الرأي العام. في محاولة لتأجيج الوضع الأمني بالمنطقة، وتأهيل المحتجين للخروج من جديد إلى الشارع وحمل مطالب من الواضح أنها ترسل من خلف حجاب بجهاز "الريموت كونترول" فمن يريد الفتنة لهذا الوطن الآمن؟



