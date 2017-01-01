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القضــــــــاء يحكم لصــــــالح ''شوف تـــــيفي'' في مواجهة الموقع المعلوم

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 14:19 القضــــــــاء يحكم لصــــــالح شوف تـــــيفي في مواجهة الموقع المعلوم | صحافة
القضــــــــاء يحكم لصــــــالح ''شوف تـــــيفي'' في مواجهة الموقع المعلوم
حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، صباح يومه 06 فبراير 2017، ببطلان الاستعداء ورفض الشكاية المباشرة التي رفعها الموقع المعلوم ضد ''شوف تيفي''، في القضية الشهير

شوف تيفي:


حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، صباح يومه 06 فبراير 2017، ببطلان الاستعداء ورفض الشكاية المباشرة التي رفعها الموقع المعلوم ضد "شوف تيفي"، في القضية الشهيرة التي فجرتها قناتنا الإلكترونية شهر أكتوبر الماضي.. وبقدر ما أثلج هذا الحكم العادل والمنصف صدرنا نود فقط أن نشير إلى أننا لم نرغب أبدا ولم نفكر يوما في أن نقف أمام القضاء في مواجهة زملاء لنا في المهنة.. وطيلة مسارنا المهني لم نلجأ إلى العدالة في مواجهة منابر إعلامية عديدة رغم الظلم الذي لحقنا حينها ونحن في عز أزماتنا..

لما قررنا في "شوف تيفي" نشر الفيديو الشهير لم نفعل ذلك من باب الحقد أو الضغينة أو تدمير الموقع المعلوم كما روجوا لذلك.. أبدا فأخلاقنا أكبر مما يعتمل في الكواليس.. هدفنا كان قبل النشر هو وقف ذلك العبث.. وأرسلنا عدة إشارات تنبيهية كي تظل القضية حبيسة جدران أهل الدار، لكن أمام التمادي وسياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة تبخيس مجهودات موقعنا الذي يشتغل ليل نهار دون توقف أمام ما يتطلب ذلك من إمكانيات بشرية ولوجستيكية ومادية ضخمة، في تضحية نادرة من طاقم شاب وطموح يشتغل بنكران للذات في تحد غير مسبوق.. قررنا أن نخوض في عملية النشر والإخبار بطريقة مهنية وغاية في الدقة، بالدليل والبرهان، صورة وصوتا.. تحت غاية واحدة هي الانتصار للمهنة تحت شعار التنافس الشريف.. انتهى الكلام

 

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شوف تيفي المغرب الحكم الموقع الشهير دعوى كواليس المحكمة الابتدائية شكاية مباشرة

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