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''البام''...رئيس بلدية أكادير هو المسؤول عن فشل مشروع ''أكادير لاند''

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 14:07 البام...رئيس بلدية أكادير هو المسؤول عن فشل مشروع أكادير لاند | بوليتيك
''البام''...رئيس بلدية أكادير هو المسؤول عن فشل مشروع ''أكادير لاند''
دخل فريق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة هو أيضا على خلفية إقبار المشروع السياحي الضخم ''أكادير لاند''، محملا المسؤولية كاملة لرئيس بلدية أكادير والمجلس المسير الذي منح ترخيصا رسميا من أجل الشروع في

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دخل فريق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة هو أيضا على خلفية إقبار المشروع السياحي الضخم "أكادير لاند"، محملا المسؤولية كاملة لرئيس بلدية أكادير والمجلس المسير الذي منح ترخيصا رسميا من أجل الشروع في أعمال التهيئة للإستثمار دون إستكمال مسطرة المصادقة النهائية عليه.

وعبر أعضاء فريق حزب "الجرار" بمجلس مدينة أكادير عن أسفهم وإدانتهم لتوقف المشروع السياحي والترفيهي "أكادير لاند"، محملين المسؤولية كاملة لرئيس بلدية أكادير صالح المالوكي البرلماني أيضا عن المدينة باسم حزب العدالة والتنمية، الذي أعطى صورة سلبية لباقي المستثمرين الذين كانوا ينوون الإستثمار في المدينة.

وأعلن فريق حزب البام من داخل بلدية أكادير، أن حادثة إلغاء مشروع "أكادير لاند" ينم عن جهل المكتب المسير بالمدينة للمساطر القانونية، خاصة المادة 43 من قانون التعمير، كبدت المستثمرين مليار و200 مليون سنتيم لتهيئة مكان المشروع دون إتمام بنائه بعد إلغائه بجرة قلم من طرف لجنة الإستثمار بالمدينة بعد الموافقة المبدئية السابقة عن المشروع الإستثماري.

ودعا فريق الأصالة والمعاصرة ببلدية أكادير من خلال بيان تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، المسؤولين والمنتخبين، إلى حوار شامل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد إفلاس جميع الأنشطة الإقتصادية بمدينة أكادير خاصة وبجهة سوس ماسة بشكل عام.


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أكادير المحكمة أكاديرلاند الفشل المسؤولية البلدية شوف تيفي

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