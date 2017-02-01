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مثير.. جزائري مخلوع بسباب فيديو فاضح هدده قراصنة مغاربة بنشره

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 14:06 مثير.. جزائري مخلوع بسباب فيديو فاضح هدده قراصنة مغاربة بنشره | دولي
مثير.. جزائري مخلوع بسباب فيديو فاضح هدده قراصنة مغاربة بنشره
كشفت صحيفة ''الشروق'' الجزائرية، اليوم الاثنين، بأن شابا من مدينة تلمسان، كان ضحية قراصنة مغاربة، بعد أن دفع لهم مبلغ 3 آلاف دولار مقابل عدم نشر فيديو فاضح قالت الصحيفة بأنه مفبرك، يتضمن بعض الصور

"شوف تيفي"

 

كشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الاثنين، بأن شابا من مدينة تلمسان، كان ضحية قراصنة مغاربة، بعد أن دفع لهم مبلغ 3 آلاف دولار مقابل عدم نشر فيديو فاضح قالت الصحيفة بأنه مفبرك، يتضمن بعض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة به.

وأوضحت الصحيفة بأن المغاربة، قاموا  بقرصنة حسابات الشاب في مواقع التواصل الاجتماعي منها الفايسبوك وإنستغرام، ثم عمدا إلى القيام بعملية تركيب لتلك الصور والتسجيلات السمعية البصرية، قبل أن يقوموا بالاتصال بالضحية هاتفيا مهددين إياه بنشر الفيديو الفاضح في حالة ما إذا لم يقم بمنحهم مبلغ 3 آلاف دولار، وبالرغم من محاولته ثنيهم عن فعلتهم إلا أنهم رفضوا، مطالبين منه الإسراع في تمكينهم من المبلغ المالي، وحتى يتأكد من أنهم يمتلكون فيديو مركب خاص به، قاموا بإرساله إليه، مؤكدين له أنهم سينشرون الفيديو على نطاق واسع وبين أصدقائه.

وأشارت "الشروق" إلى أنها اتصلت بالشاب، حيث صرّح أنه يعيش حالة نفسية مضطربة منذ وصلته المكالمة الهاتفية، التي أكد بشأنها أن صاحبها كان يتحدث لهجة مغربية، وأن رقم المتصل به من التراب المغربي، كاشفا في سياق حديثه عن هذه الحادثة، أنه تفاجأ عندما وصلته بعض الرسائل الخاصة على هاتفه النقال، تتضمن تهديدات جدية بنشر فيديو فاضح يتضمن صورا وتسجيلات قبل أن تصله مكالمة هاتفية من أحد القراصنة، الذي أخبره أنهم يعرفون عنه كل شيء وأنه رئيس جمعية خيرية، مطالبين إياه بدفع المبلغ المالي.

 

 

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