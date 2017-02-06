فضيحة أخرى وبالصور..بعد المونيكات الجنسية..حمالات الصدر ديال السيليكون كيتباعو بالعلالي فدرب عمر بكازا و ها بشحال ﻿

بعد الضجة الكبيرة التي خلقها ترويج الدمى الجنسية بأسواق المملكة، ظهرت اليوم الاثنين بأسواق درب عمر بالدار البيضاء حمالات الصدر مصنوعة من السيليكون.

شوف تيفي:م غ



بعد الضجة الكبيرة التي خلقها ترويج الدمى الجنسية بأسواق المملكة، ظهرت اليوم الاثنين بأسواق درب عمر بالدار البيضاء حمالات الصدر مصنوعة من السيليكون.

70درهم: حسب ما عاينته "شوف تيفي" هو ثمن هذه الحمالات التي وصلت إلى المغرب و بدأ تسويقها بمدينة الدار البيضاء و بالضبط بقيسارية درب عمر، مؤخرا على غرار باقي الدول العربية و القادمة من الصين.

هذه الحمالات تُعد غير مرئية نوعا ما حيث لا توجد بها حمالات وهي مصنوعة من السيلكون وتلتصق ذاتيا بالصدر ويتم غسلها وإعادة استخدامها مرة أخرى.