فضيحة أخرى وبالصور..بعد المونيكات الجنسية..حمالات الصدر ديال السيليكون كيتباعو بالعلالي فدرب عمر بكازا و ها بشحال ﻿

شوف تيفي:م غ
بعد الضجة الكبيرة التي خلقها ترويج الدمى الجنسية بأسواق المملكة، ظهرت اليوم الاثنين بأسواق درب عمر بالدار البيضاء حمالات الصدر مصنوعة من السيليكون.
70درهم: حسب ما عاينته "شوف تيفي" هو ثمن هذه الحمالات التي وصلت إلى المغرب و بدأ تسويقها بمدينة الدار البيضاء و بالضبط بقيسارية درب عمر، مؤخرا على غرار باقي الدول العربية و القادمة من الصين.
هذه الحمالات تُعد غير مرئية نوعا ما حيث لا توجد بها حمالات وهي مصنوعة من السيلكون وتلتصق ذاتيا بالصدر ويتم غسلها وإعادة استخدامها مرة أخرى.
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