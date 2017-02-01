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فيديو خطير..لاعب تنس طلع ليه الدم وضرب الحكم..وها شنو وقع

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 13:41 فيديو خطير..لاعب تنس طلع ليه الدم وضرب الحكم..وها شنو وقع | سبور
فيديو خطير..لاعب تنس طلع ليه الدم وضرب الحكم..وها شنو وقع
تقرر إقصاء منتخب كندا من كأس ديفيس خلال المواجهة التي جمعته بالمنتخب البريطاني، وذلك عقب تعرض حكم إحدى المواجهات لضربة جد خطيرة، كادت أن تفقده إحدى عينيه.

"شوف تيفي"

 

تقرر إقصاء منتخب كندا من كأس ديفيس خلال المواجهة التي جمعته بالمنتخب البريطاني، وذلك عقب تعرض حكم إحدى المواجهات لضربة جد خطيرة، كادت أن تفقده إحدى عينيه.

وفي التفاصيل فإن لاعب المنتخب الكندي، ومباشرة بعد تضييعه لإحدى الكرات، قام في لحظة غضب باستخدام مضربه وتوجيه كرة مباشرة للحكم ما أسفر عن إصابة هذا الأخيرة على مستوى العين.

وفور تعرض الحكم لهذه الضربة، تدخل الطاقم الطبي الموجود بالملعب، حيث تم إسعافه ليقرر إيقاف المباراة وانتصار المنتخب البريطاني.

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المغرب شوف تيفي تينس كندا المنتخب البريطاني ضربة خطيرة

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