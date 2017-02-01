يا ربي السلامة.. صحاب شرع اليد قطعوا الجهاز التناسلي لرجل تم ضبطه رفقة عشيقته ضواحي مراكش..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

تعرض شخص في عقده الرابع بجماعة إمكدال بالحوز ضواحي مدينة مراكش، أخيرا إلى محاولة بثر جهازه التناسلي، عقب ضبطه متلبسا بممارسة الجنس رفقة سيدة متزوجة بمكان خلاء، وذلك حسب ما كشف عنه موقع صدى الحوز

"شوف تيفي"

تعرض شخص في عقده الرابع بجماعة إمكدال بالحوز ضواحي مدينة مراكش، أخيرا إلى محاولة بثر جهازه التناسلي، عقب ضبطه متلبسا بممارسة الجنس رفقة سيدة متزوجة بمكان خلاء، وذلك حسب ما كشف عنه موقع صدى الحوز الجهوي.

وأضاف الموقع المذكور بأن مواطنين من أحد الدواوير بالجماعة، حاصروا الشخص وعشيقته وقاموا بتقييده وبثر عضوه التناسلي بواسطة آلة حادة، ما أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة الخطورة خلال مقاومته لساكنة الدوار.

وأوضح ذات المصدر، بأن الخبر انتشر بشكل كبير في الجماعة المذكورة، وقد تم نقل الشخص المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى إبن طفيل بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية، في حين كشفت مصادر أخرى للموقع الجهوي بأن الأربعيني قصد إحدى المصحات الخاصة، حتى يتجنب انتشار الفضيحة.