القضاء يرفض دعوى لبن كيران بفصل مستشارة بحزب العدالة والتنمية ﻿

رفضت المحكمة الإدارية بأكادير بشكل قطعي دعوى قضائية رفعها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، ضد مستشارة بجماعة أيت وادريم بإقليم اشتوكة أيت باها، ترشحت باسم حزب المصباح وصوتت

شوف تيفي



رفضت المحكمة الإدارية بأكادير بشكل قطعي دعوى قضائية رفعها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، ضد مستشارة بجماعة أيت وادريم بإقليم اشتوكة أيت باها، ترشحت باسم حزب المصباح وصوتت على مرشح بحزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة الجماعة المذكورة.

وكشفت وثائق حصلت عليها "شوف تيفي" أن عبد الإله بن كيران لجأ إلى رفع دعوى قضائية إستعجالية، بتجريد المستشارة بحزبه بجماعة أيت وادريم من عضوية المجلس المنتخب المذكور، بعد رفضها التصويت لمرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة الجماعة، وإختيار مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار الذي فاز بالمنصب بتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة.

وأفادت المستشارة الجماعية، من خلال مذكرة جوابية لها إلى رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، "أنها منتخبة من طرف الساكنة، وأن تواجدها بتلك الصفة يهدف بالأساس إلى تمثيل الساكنة، خدمة لمصالحها وبعيدا عن أي تعاطف أو محاباة حزبية أو ايديولوجية، وأنها لازالت تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، موردة أنها خلال الانتخابات الجزئية لانتخاب رئيس المجلس، صوّتت لمرشح تراه مناسبا للمنصب، بحكم تجربته التي راكمها في تسيير الشأن المحلي منذ سنوات".

فيما تكشف المذكرة الجوابية لمحامي عبد الإله بن كيران والتي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها أيضا، أن ما أوردته المستشارة الجماعية في جوابها لايقوم على أي أساس، لأن الترشيح باسم حزب معين وتصويت الناخبين عليه إنما هو تعاقد أخلاقي معنوي بتعبير المجلس الدستوري، حيث أن المرشحة ملزمة بالإنضباط إلى الهيئات التقريرية لحزبها.





