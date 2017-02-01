أربعة مرشحين لخلافة عبد الإله بن كيران الصيف المقبل ﻿

لاحديث بين صفوف وأعضاء حزب العدالة والتنمية قيادة وقواعد يعلو على مفاوضات تشكيل الحكومة، وإنتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا لعبد الإله بن كيران الذي تم التمديد له بعد مرور ولايتين وهي المسموح بها

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لاحديث بين صفوف وأعضاء حزب العدالة والتنمية قيادة وقواعد يعلو على مفاوضات تشكيل الحكومة، وإنتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا لعبد الإله بن كيران الذي تم التمديد له بعد مرور ولايتين وهي المسموح بها حسب القانون التنظيمي للحزب.



ويستعد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته المقررة نهاية الأسبوع الجاري،إنتخاب اللجنة التحضيرية، للمؤتمر المرتقب شهر يوليوز المقبل، حيث تتنافس شخصيات قيادية في صفوف حزب العدالة والتنمية، يتقدمهم نائب عبد الإله بن كيران سليمان العمراني، فيما لم يحسم بعد تقديم مدير ديوان رئيس الحكومة محمد المعتصم ترشيحه لمنصب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أو على الأقل التواجد في اللجنة التي ستسهر على الإستعداد للمؤتمر.



وتشير آخر المعطيات إستنادا لمصادر مقربة من قياديين من حزب العدالة والتنمية، أن إنتخاب خليفة لعبد الإله بن كيران في المؤتمر المقبل رهين بالأوضاع التنظيمية للحزب، بالإضافة إلى مؤثرات خارجية يتحكم فيها المشهد السياسي المغربي، حيث أن إبن كيران لن يستطيع إعلان ترشحه لولاية قادمة، بعد التمديد له إستثنائيا لتجاوزه لولايتين المسموح بهما قانونا داخل الحزب، مايعني أن قيادة الحزب والمؤتمرين هم من سيحددون بقاء أو رحيل بن كيران سواءا كان رئيسا للحكومة أو لم يكن، فيما تبقى أربعة أسماء هي المرشحة بالقوة لخلافة بن كيران، إن لم يتم التمديد له مرة أخرى.



ووفق للمعطيات المتداولة حول الخليفة المنتظر لعبد الإله بن كيران بعد أربعة أشهر من اليوم، تبقى حظوظ كل من سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، وعزيز الرباح، ومحمد المعتصم، قوية لنيل المنصب ذاته لسببين بسيطين هما قربهما من عبد الإله بن كيران نفسه، وتوفرهما على قاعدة داخل مؤتمري الحزب الذين سيختارون الأمين العام المقبل للحزب والذي سيجد تحديات كبيرة سواء داخل الحزب وخارجه.





