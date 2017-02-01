 أربعة مرشحين لخلافة عبد الإله بن كيران الصيف المقبل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. 854 ألف من حاملي الشهادات يعانون البطالة..وهذا هو معدل البطالة الجديد في المغرب | مجتمع

مثير.. 854 ألف من حاملي الشهادات يعانون البطالة..وهذا هو معدل البطالة الجديد في المغرب

يا ربي السلامة.. صحاب شرع اليد قطعوا الجهاز التناسلي لرجل تم ضبطه رفقة عشيقته ضواحي مراكش..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. صحاب شرع اليد قطعوا الجهاز التناسلي لرجل تم ضبطه رفقة عشيقته ضواحي مراكش..وهذه هي

القضاء يرفض دعوى لبن كيران بفصل مستشارة بحزب العدالة والتنمية | بوليتيك

القضاء يرفض دعوى لبن كيران بفصل مستشارة بحزب العدالة والتنمية

أربعة مرشحين لخلافة عبد الإله بن كيران الصيف المقبل | بوليتيك

أربعة مرشحين لخلافة عبد الإله بن كيران الصيف المقبل

عاجل:هذا ما وقع في مركز للاجئين بألمانيا | دولي

عاجل:هذا ما وقع في مركز للاجئين بألمانيا

عاجل.. تطورات جديدة في قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري+تفاصيل حصرية | ثقافة و فنون

عاجل.. تطورات جديدة في قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري+تفاصيل حصرية

بعد سامسونغ..فضيحة جديدة تهز آبل | نت 2.0

بعد سامسونغ..فضيحة جديدة تهز ''آبل''

خطيـــــــير:حادث طائرة يحول مسار رحلات أخرى بالجزائر | دولي

خطيـــــــير:حادث طائرة يحول مسار رحلات أخرى بالجزائر

مؤلم..فاجعة طرقية تحصد ثلاثة قتلى من عائلة واحدة بسطات..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..فاجعة طرقية تحصد ثلاثة قتلى من عائلة واحدة بسطات..وهذه هي التفاصيل

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

أربعة مرشحين لخلافة عبد الإله بن كيران الصيف المقبل

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 12:49 أربعة مرشحين لخلافة عبد الإله بن كيران الصيف المقبل | بوليتيك
أربعة مرشحين لخلافة عبد الإله بن كيران الصيف المقبل
لاحديث بين صفوف وأعضاء حزب العدالة والتنمية قيادة وقواعد يعلو على مفاوضات تشكيل الحكومة، وإنتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا لعبد الإله بن كيران الذي تم التمديد له بعد مرور ولايتين وهي المسموح بها

شوف تيفي


لاحديث بين صفوف وأعضاء حزب العدالة والتنمية قيادة وقواعد يعلو على مفاوضات تشكيل الحكومة، وإنتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا لعبد الإله بن كيران الذي تم التمديد له بعد مرور ولايتين وهي المسموح بها حسب القانون التنظيمي للحزب.

ويستعد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته المقررة نهاية الأسبوع الجاري،إنتخاب اللجنة التحضيرية، للمؤتمر المرتقب شهر يوليوز المقبل، حيث تتنافس شخصيات قيادية في صفوف حزب العدالة والتنمية، يتقدمهم نائب عبد الإله بن كيران سليمان العمراني، فيما لم يحسم بعد تقديم مدير ديوان رئيس الحكومة محمد المعتصم ترشيحه لمنصب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أو على الأقل التواجد في اللجنة التي ستسهر على الإستعداد للمؤتمر.

وتشير آخر المعطيات إستنادا لمصادر مقربة من قياديين من حزب العدالة والتنمية، أن إنتخاب خليفة لعبد الإله بن كيران في المؤتمر المقبل رهين بالأوضاع التنظيمية للحزب، بالإضافة إلى مؤثرات خارجية يتحكم فيها المشهد السياسي المغربي، حيث أن إبن كيران لن يستطيع إعلان ترشحه لولاية قادمة، بعد التمديد له إستثنائيا لتجاوزه لولايتين المسموح بهما قانونا داخل الحزب، مايعني أن قيادة الحزب والمؤتمرين هم من سيحددون بقاء أو رحيل بن كيران سواءا كان رئيسا للحكومة أو لم يكن، فيما تبقى أربعة أسماء هي المرشحة بالقوة لخلافة بن كيران، إن لم يتم التمديد له مرة أخرى.

ووفق للمعطيات المتداولة حول الخليفة المنتظر لعبد الإله بن كيران بعد أربعة أشهر من اليوم، تبقى حظوظ كل من سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، وعزيز الرباح، ومحمد المعتصم، قوية لنيل المنصب ذاته لسببين بسيطين هما قربهما من عبد الإله بن كيران نفسه، وتوفرهما على قاعدة داخل مؤتمري الحزب الذين سيختارون الأمين العام المقبل للحزب والذي سيجد تحديات كبيرة سواء داخل الحزب وخارجه.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البيجدي بن كيران الحكومة خليفة المؤثمرالرميد شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

القضاء يرفض دعوى لبن كيران بفصل مستشارة بحزب العدالة والتنمية | بوليتيك

القضاء يرفض دعوى لبن كيران بفصل مستشارة بحزب العدالة والتنمية

وزارة الفلاحة والصيد البحري: يتعين على الاتحاد الاوروبي تأمين تنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي أو نفض اليد منه نهائيا | بوليتيك

وزارة الفلاحة والصيد البحري: يتعين على الاتحاد الاوروبي تأمين تنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي أو نفض اليد منه نهائيا

صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك

ناصر بوريطة...المغرب لن يعترف أبدا بالكيان المزعوم للبوليساريو | بوليتيك

ناصر بوريطة...المغرب لن يعترف أبدا بالكيان المزعوم للبوليساريو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو | التلفزيون المصرى يستغيث بملك المغرب | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

فيديو | التلفزيون المصرى يستغيث بملك المغرب

بالفيديو.. أغنية جديدة لزهيرة الرباطية بعنوان ما بقيت في الحب نتيق | قنوات أخرى

بالفيديو.. أغنية جديدة لزهيرة الرباطية بعنوان ما بقيت في الحب نتيق

كيف تصنع سيرة ذاتية نموذجية؟ | قنوات أخرى

كيف تصنع سيرة ذاتية نموذجية؟

أنواع العسل وفوائدة الصحية | قنوات أخرى

أنواع العسل وفوائدة الصحية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. 854 ألف من حاملي الشهادات يعانون البطالة..وهذا هو معدل البطالة الجديد في المغرب | مجتمع
منذ 23 دقيقة

مثير.. 854 ألف من حاملي الشهادات يعانون البطالة..وهذا هو معدل البطالة الجديد في المغرب

يا ربي السلامة.. صحاب شرع اليد قطعوا الجهاز التناسلي لرجل تم ضبطه رفقة عشيقته ضواحي مراكش..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. صحاب شرع اليد قطعوا الجهاز التناسلي لرجل تم ضبطه رفقة عشيقته ضواحي مراكش..وهذه هي

القضاء يرفض دعوى لبن كيران بفصل مستشارة بحزب العدالة والتنمية | بوليتيك

القضاء يرفض دعوى لبن كيران بفصل مستشارة بحزب العدالة والتنمية

أربعة مرشحين لخلافة عبد الإله بن كيران الصيف المقبل | بوليتيك

أربعة مرشحين لخلافة عبد الإله بن كيران الصيف المقبل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.