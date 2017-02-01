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عاجل:هذا ما وقع في مركز للاجئين بألمانيا

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 12:43 عاجل:هذا ما وقع في مركز للاجئين بألمانيا | دولي
عاجل:هذا ما وقع في مركز للاجئين بألمانيا
اندلع حريق مهول اليوم الاثنين في إحدى الحجرات بالطابق الأول في مركز للاجئين حسب ما أعلنته الشرطة الألمانية.

شوف تيفي:

 

اندلع حريق مهول اليوم الاثنين في إحدى الحجرات بالطابق الأول في مركز للاجئين حسب ما أعلنته الشرطة الألمانية.

وقد تم إنقاذ قاطني النزل، وعددهم 83 شخصا، من المبنى المحترق عبر سلالم خارجية ووسادات قفز.

وأصيب أحد القاطنين بجروح بالغة في رأسه بعدما أخفق في محاولة قفزه على إحدى هذه الوسادات، بينما أصيب الأربعة الآخرون باختناقات جراء الدخان الناجم عن الحريق، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وجرى نقل باقي قاطني النزل للمبيت داخل إحدى الصالات الرياضية، حيث لم يعد النزل المحترق صالحا للسكن. وقال متحدث باسم الشرطة إنه من المستبعد أن تكون هناك خلفيات معادية للأجانب وراء الحريق، مضيفا أن هناك اشتباها في أن أحد قاطني النزل أشعل النار في فراشه.

 

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