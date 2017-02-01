عاجل.. تطورات جديدة في قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري+تفاصيل حصرية ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، كشف مصدر ''شوف تيفي''، اليوم الاثنين، نقلا عن محامي الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم ''المعلم'' باغتصابها وتعنيفها جسديا،أن الأخير أكد بأن القضية ما تزال

"شوف تيفي"

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، كشف مصدر "شوف تيفي"، اليوم الاثنين، نقلا عن محامي الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهم "المعلم" باغتصابها وتعنيفها جسديا،أن الأخير أكد بأن القضية ما تزال متوقفة، ولم يتم الكشف بخصوصها عن أي معطيات قد تكون ضد موكلته.

وأضاف المصدر ذاته بأن محامي بريول، أكد بأن هذه الأخيرة لا تتهرب من المواجهة مع المجرد أو من المثول أمام الشرطة، موضحا بأنها ما تزال تعاني من الناحية النفسية ولهذا فهي تنفذ أوامر الأطباء بالخروج بشكل مستمر رفقة صديقاتها إلى العديد من الأماكن كالملاهي الليلية حتى تستطيع العودة إلى حياتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح ذات المصدر بأن محامي الفتاة الفرنسية، أشار إلى أنه غير ملزم باتخاذ أي خطوة لأن موكلته هي الضحية، مؤكدا بأن السؤال الوحيد الذي على المجرد الإجابة عنه وبصراحة خلال التحقيق معه هو "لماذا قام بتعنيف موكلته؟ بالرغم من مرافقتها إياه إلى الفندق برضاها وبدون إكراه.

وأكد مصدر "شوف تيفي" بخصوص مسار القضية بأن التحقيق الجديد الذي تم فتحه من المحتمل أن ينتهي خلال الأيام الأربعة المقبلة، مشيرا أن عدم الإعلان عن نتائجه يعني بأن القضاء الفرنسي سيجد نفسه نهاية الشهر الجاري أمام خيارين إمام منح المجرد السراح المؤقت أو تمديد الحبس الاحتياطي إلى غاية حصول مواجهة بينه وبين بريول وانطلاق أولى جلسات المحاكمة.