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بعد سامسونغ..فضيحة جديدة تهز ''آبل''

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 12:00 بعد سامسونغ..فضيحة جديدة تهز آبل | نت 2.0
بعد سامسونغ..فضيحة جديدة تهز ''آبل''
بعد فضيحة سامسونغ ،قررت شركة ''آبل'' اليوم الاثنين، سحب حوالي 88 ألف جهاز من أسواق الإمارات العربية المتحدة بعد مجموعة من الشكاوي.

شوف تيفي:وكالات


بعد فضيحة سامسونغ ،قررت شركة "آبل" اليوم الاثنين، سحب حوالي 88 ألف جهاز من أسواق الإمارات العربية المتحدة بعد مجموعة من الشكاوي.

وجاء في البيان الذي أرسلته آبل لوزارة الاقتصاد الإماراتية، ونشرته اليوم الإثنين العديد من وسائل الإعلام الإماراتية، أن الشركة تنوي سحب 88 ألفا و700 هاتف من طراز "آيفون 6 إس".

ووفقا لصحيفة "خليج تايمز" الإماراتية فقد "قررت آبل سحب تلك الهواتف من الأسواق الإماراتية،بعد تأكد وجود عطل في بطارياتها، وذلك بعد أن تقدم الكثير من مستخدمي هواتف (آيفون 6 إس) في الإمارات بشكاوى حول إغلاق هاتفهم فجأة دون رغبة المستخدم، ما جعل الشركة الأمريكية تحقق في الوقائع لتكتشف وجود عيوب في تصنيع البطاريات الخاصة بالهواتف".

ونقلت الصحيفة عن، هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية قوله: "تأتي عملية استدعاء هذا النوع من الهواتف، ضمن حملات الاستدعاء العادي، الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة".

وأشارت "آبل" إلى أن عمليات السحب ستكون مخصصة لذلك الطراز فقط، والذي تم تصنيعه في الصين، في الفترة من شتنبر حتى أكتوبر الأول لعام 2015.

يذكر أن الإمارات ليست الدولة الوحيدة التي استدعت آبل هواتف "آيفون 6 إس" منها، حيث سحبت آبل تلك الهواتف التي تعاني من ذات المشكلة في البطارية من عدة دول سابقا، وتعهدت بتعويض المستخدمين وإصلاح تلك المشكلة قريبا.

 

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