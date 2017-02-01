خطيـــــــير:حادث طائرة يحول مسار رحلات أخرى بالجزائر ﻿

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية اليم الاثنين،أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الجزائرية تعرضت لحادث عند هبوطها بمطار الوادي وكان على متنها 64 مسافرا، وذلك من دون تسجيل أي إصابات.

شوف تيفي: وكالات

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية اليم الاثنين،أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الجزائرية تعرضت لحادث عند هبوطها بمطار الوادي وكان على متنها 64 مسافرا، وذلك من دون تسجيل أي إصابات.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر في الشركة إن "الطائرة من نوع آي تي آر كانت في رحلة بين الجزائر العاصمة والوادي وعلى متنها 64 مسافرا تعرضت لحادث بعدما حطت على المطار بسبب عطب في العجلة الأمامية، مما تسبب في انفجاره".

ونتيجة للانفجار فقد قائد الطائرة القدرة على التحكم بالطائرة، لكن الحادث انتهى من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح حسب المصدر.

وقالت الوكالة إن الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت تحويل الرحلات الداخلية والدولية المتوجهة نحو الجزائر العاصمة إلى عنابة وقسنطينة ووهران بسبب الرياح الشديدة التي تهب على العاصمة.