مؤلم..فاجعة طرقية تحصد ثلاثة قتلى من عائلة واحدة بسطات..وهذه هي التفاصيل ﻿

اهتز إقليم سطات في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على وقع فاجعة طرقية جد مروعة، حصدت ثلاثة أرواح من أسرة واحدة.

"شوف تيفي"

اهتز إقليم سطات في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على وقع فاجعة طرقية جد مروعة، حصدت ثلاثة أرواح من أسرة واحدة.

وحسب مصادر سطاتية فإن الطريق الرابطة بين سطات ومنطقة كيسر وبالتحديد على مستوى جماعة أولاد صغير، شهدت اصطدام شاحنة كبيرة "رموك" بدراجة خفيفة أصيب صاحبها بجروح خطيرة، وبسيارة خفيفة ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، كانوا على متنها.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الضحايا هم زوجان وحفيدتهما، فارقوا الحياة على الفور، بينما تم نقل صاحب الدراجة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء نظرا لخطورة حالته.