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عاجل:تركيا تهتز من جديد بعد زلزال ضرب اسطنبول

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 11:12 عاجل:تركيا تهتز من جديد بعد زلزال ضرب اسطنبول | دولي
عاجل:تركيا تهتز من جديد بعد زلزال ضرب اسطنبول
ضرب زلزال بقوة 3,5 درجة على مقياس ريشتر مدينة (تشانك قلعة) جنوب غرب إسطنبول، صباح اليوم الاثنين، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

شوف تيفي:


ضرب زلزال بقوة 3,5 درجة على مقياس ريشتر مدينة (تشانك قلعة) جنوب غرب إسطنبول، صباح اليوم الاثنين، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) عن والي مدينة تشانك قلعة قوله إن الزلزال الذي شعر به سكان إسطنبول أيضا لم يسفر عن ضحايا أو أضرار وفقا للمعلومات الأولية، مضيفا أن فرق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) توجهت لمركز الزلزال في منطقة أيواجيك للتأكد من عدم تسببه في خسائر.

من جانبها أعلنت دائرة الزلازل التابعة ل (أفاد) أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 06,51 بالتوقيت المحلي ( 03،51 بتوقيت غرينتش) ومركزها يقع على عمق 9,25 كيلومترا تحت سطح الأرض.

يذكر أن تركيا تقع على صدع جيولوجي زلزالي ناشط، تسبب بمقتل أكثر من 20 ألف شخص شمال البلاد في غشت 1999 ونونبر من العام نفسه شرق بحر مرمرة.

 

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