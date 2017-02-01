عاجل..حريق مهول يهز الكويت+فيديو ﻿

اندلع حريق مهول اليوم الاثنين، بدار الأوبرا الكويتية وجامعة الشدادية بمبنى الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتنيك الروسية.

"شوف تيفي"

اندلع حريق مهول اليوم الاثنين، بدار الأوبرا الكويتية وجامعة الشدادية بمبنى الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت الوكالة نقلا عن وسائل إعلام كويتية، بأن الأجهزة الكويتية المختصة، بدأت العمل لمحاولة إخماد الحريق الذي اندلع في غرفة المهندسين بدار الأوبرا.

وأضافت الوكالة بأن فرق الإنقاذ الأربع التي كانت بعين المكان، نجحت في السيطرة التامة على الحريق.