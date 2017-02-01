عاجل:مقتل دبلوماسي بالرصاص في قنصلية لبلاده ﻿

شوف تيفي:
قال مسؤول بالشرطة الباكستانية إن دبلوماسيا أفغانيا قتل بالرصاص اليوم الاثنين في القنصلية الأفغانية بمدينة كراتشي في جنوب باكستان.
وأضاف المسؤول ويدعى ثاقب إسماعيل أن السكرتير الثالث بالقنصلية قتل برصاص حارس خاص ألقي القبض عليه.
وتابع "لم يتضح بعد الدافع وراء القتل" مضيفا أن المسلح أفغاني أيضا.
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