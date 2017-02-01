عاجل..ارتفاع حصيلة فاجعة الانهيارات الثلجية في أفغانستان إلى 107 قتلى و 65 مصابا ﻿

"شوف تيفي"
ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات التي سببها تساقط الثلوج في أفغانستان إلى 107 قتلى و65 مصابا حسبما ذكر عمر محمدى المتحدث باسم وزير الدولة لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية اليوم الإثنين،وذلك حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية.
وأوضحت المصادر ذاتها نقلا عن شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الاثنين، فإن المتحدث قال إن أكثر من 150 منزلا دمروا بسبب الانهيارات الثلجية، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت مؤخرا 48 جثة من إحدى القرى الواقعة بولاية نورستان قرب الحدود الباكستانية.
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