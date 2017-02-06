صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك ﻿

نشر المهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس على صفحته الرسمية بالفايسبوك صورة ناذرة للملك الراحل الحسن الثاني.

"شوف تيفي"



نشر المهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس على صفحته الرسمية بالفايسبوك صورة ناذرة للملك الراحل الحسن الثاني.

وظهر الملك الراحل الحسن الثاني في هذه الصورة خلال ركوبه لسيارته الخاصة من نوع مرسيديس، موضحين بأنها تشبه بشكل كبير سيارة الملك محمد السادس "المرسيديس" الرمادية التي ظهر بها في العديد من المرات خلال لقائه مع أبناء شعبه.

وتفاعل المغاربة بكثافة مع هذه الصورة، حيث عبر النشطاء عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين بأن الملك الراحل الحسن الثاني كان من أعظم الزعماء العرب .