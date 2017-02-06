 صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك

يا ربي السلامة.. مراهق يذبح والدته وهي نائمة..وهذه هي التفاصيل المروعة+صور | دولي

يا ربي السلامة.. مراهق يذبح والدته وهي نائمة..وهذه هي التفاصيل المروعة+صور

حاتم إيدار يحتفل بعيد الحب بطريقته الخاصة رفقة فنانة لبنانية | ثقافة و فنون

حاتم إيدار يحتفل بعيد الحب بطريقته الخاصة رفقة فنانة لبنانية

الطلاق الشفوي يفجر أزمة بين السيسي وعلماء الأزهربمصر | دولي

الطلاق الشفوي يفجر أزمة بين السيسي وعلماء الأزهربمصر

صادم...أم مغربية تحرض إبنتها القاصر لممارسة الجنس مع عجوز يبلغ 70 سنة | دولي

صادم...أم مغربية تحرض إبنتها القاصر لممارسة الجنس مع عجوز يبلغ 70 سنة

إلى داروها يقدو بها .. 3 مغربيات ضمن لائحة أقوى 10 نساء من أصول عربية | مجتمع

إلى داروها يقدو بها .. 3 مغربيات ضمن لائحة أقوى 10 نساء من أصول عربية

خبر مفرح للمغاربة .. تعميم التغطية الصحية بحلول سنة 2025 | مجتمع

خبر مفرح للمغاربة .. تعميم التغطية الصحية بحلول سنة 2025

المديرية العامة للأمن الوطني تكشف حقيقة إحتجاجات الحسيمة عشية الأحد | حوادث و حقوق

المديرية العامة للأمن الوطني تكشف حقيقة إحتجاجات الحسيمة عشية الأحد

مديرية الأمن: لا أسلحة مطاطية ولا غازات مسيلة للدموع أثناء احتجاجات الحسيمة وهذه هي حقيقة ما وقع | مجتمع

مديرية الأمن: لا أسلحة مطاطية ولا غازات مسيلة للدموع أثناء احتجاجات الحسيمة وهذه هي حقيقة ما وقع

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 06:08 صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك | بوليتيك
صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك
نشر المهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس على صفحته الرسمية بالفايسبوك صورة ناذرة للملك الراحل الحسن الثاني.

"شوف تيفي"

نشر المهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس على صفحته الرسمية بالفايسبوك صورة ناذرة للملك الراحل الحسن الثاني.

وظهر الملك الراحل الحسن الثاني في هذه الصورة خلال ركوبه لسيارته الخاصة من نوع مرسيديس، موضحين بأنها تشبه بشكل كبير سيارة الملك محمد السادس "المرسيديس" الرمادية التي ظهر بها في العديد من المرات خلال لقائه مع أبناء شعبه.

وتفاعل المغاربة بكثافة مع هذه الصورة، حيث عبر النشطاء عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين بأن الملك الراحل الحسن الثاني كان من أعظم الزعماء العرب .

صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك

صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك

صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك

صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس مرسيديس الملك الراحل الحسن الثاني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ناصر بوريطة...المغرب لن يعترف أبدا بالكيان المزعوم للبوليساريو | بوليتيك

ناصر بوريطة...المغرب لن يعترف أبدا بالكيان المزعوم للبوليساريو

إلى الأشقاء الجزائريين..القط ملي ما كيلحقش اللحم كيقول خانز | بوليتيك

إلى الأشقاء الجزائريين..القط ملي ما كيلحقش اللحم كيقول خانز

فضيحة.. مسؤول بجمارك أكادير يختلس مليار سنتيم | بوليتيك

فضيحة.. مسؤول بجمارك أكادير يختلس مليار سنتيم

خطير..برلماني بحزب العدالة والتنمية...السلم الإجتماعي بسوس بات مهددا بعد إلغاء مشروع أكادير لاند | بوليتيك

خطير..برلماني بحزب العدالة والتنمية...السلم الإجتماعي بسوس بات مهددا بعد إلغاء مشروع ''أكادير لاند''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو كيفاش سرقات عصابة رجل سكران في الشارع العام | بــووز
منذ 4 ساعات

شوفو كيفاش سرقات عصابة رجل سكران في الشارع العام

شاهد التفاصيل الكاملة للحريق الذي اندلع في معمل للنسيج بمنطفة البرنوصي بالبيضاء/العافية/الوقاية المدنية/شهود/خسائر كبيرة | بــووز

شاهد التفاصيل الكاملة للحريق الذي اندلع في معمل للنسيج بمنطفة البرنوصي بالبيضاء/العافية/الوقاية المدنية/شهود/خسائر كبيرة

شوف صحتك مع Doc نسرين.. برنامج صحي و مباشر على شوف تيفي كل يوم..انتظرونا | بــووز

شوف صحتك مع Doc نسرين.. برنامج صحي و مباشر على شوف تيفي كل يوم..انتظرونا

فيديو مؤثر.. لحظة دفن المغربي شهيد مجزرة مسجد كيبيك بكندا | بــووز

فيديو مؤثر.. لحظة دفن المغربي شهيد مجزرة مسجد كيبيك بكندا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني مع سيارته تشعل الفايسبوك

يا ربي السلامة.. مراهق يذبح والدته وهي نائمة..وهذه هي التفاصيل المروعة+صور | دولي

يا ربي السلامة.. مراهق يذبح والدته وهي نائمة..وهذه هي التفاصيل المروعة+صور

حاتم إيدار يحتفل بعيد الحب بطريقته الخاصة رفقة فنانة لبنانية | ثقافة و فنون

حاتم إيدار يحتفل بعيد الحب بطريقته الخاصة رفقة فنانة لبنانية

الطلاق الشفوي يفجر أزمة بين السيسي وعلماء الأزهربمصر | دولي

الطلاق الشفوي يفجر أزمة بين السيسي وعلماء الأزهربمصر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.