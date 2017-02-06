يا ربي السلامة.. مراهق يذبح والدته وهي نائمة..وهذه هي التفاصيل المروعة+صور ﻿

"شوف تيفي"
قام مراهق يدعى "ميغيل كانو" على قتل والدته "إيزابيل زولزاغا" بطريقة بشعة، داخل منزل الأسرة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب صحيفة "الدايلي ميل" فإن المراهق البالغ من العمر 14 سنة، قام بقتل والدته خلال محاولتها الخلود للنوم، حيث وجه لها مجموعة من الطعنات في العنق وبمناطق مختلفة من جسدها تاركا إياها غارقة في بحر من الدماء.
وأضافت الصحيفة أن المراهق مرتكب الجريمة، يعاني من مرض التوحد، وقد عثرت عليه الشرطة داخل منزل أسرته وعلى ملابسه أثار دماء تعود لوالدته.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.