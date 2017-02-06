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يا ربي السلامة.. مراهق يذبح والدته وهي نائمة..وهذه هي التفاصيل المروعة+صور

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 04:50 يا ربي السلامة.. مراهق يذبح والدته وهي نائمة..وهذه هي التفاصيل المروعة+صور | دولي
يا ربي السلامة.. مراهق يذبح والدته وهي نائمة..وهذه هي التفاصيل المروعة+صور
قام مراهق يدعى ''ميغيل كانو'' على قتل والدته ''إيزابيل زولزاغا'' بطريقة بشعة، داخل منزل الأسرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

"شوف تيفي"

قام مراهق يدعى "ميغيل كانو" على قتل والدته "إيزابيل زولزاغا" بطريقة بشعة، داخل منزل الأسرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب صحيفة "الدايلي ميل" فإن المراهق البالغ من العمر 14 سنة، قام بقتل والدته خلال محاولتها الخلود للنوم، حيث وجه لها مجموعة من الطعنات في العنق وبمناطق مختلفة من جسدها تاركا إياها غارقة في بحر من الدماء.

وأضافت الصحيفة أن المراهق مرتكب الجريمة، يعاني من مرض التوحد، وقد عثرت عليه الشرطة داخل منزل أسرته وعلى ملابسه أثار دماء تعود لوالدته.

مراهق يذبح والدته وهي نائمة

مراهق يذبح والدته وهي نائمة

مراهق يذبح والدته وهي نائمة

مراهق يذبح والدته وهي نائمة

مراهق يذبح والدته وهي نائمة

مراهق يذبح والدته وهي نائمة

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