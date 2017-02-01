 حاتم إيدار يحتفل بعيد الحب بطريقته الخاصة رفقة فنانة لبنانية ﻿
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حاتم إيدار يحتفل بعيد الحب بطريقته الخاصة رفقة فنانة لبنانية | ثقافة و فنون

حاتم إيدار يحتفل بعيد الحب بطريقته الخاصة رفقة فنانة لبنانية

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حاتم إيدار يحتفل بعيد الحب بطريقته الخاصة رفقة فنانة لبنانية

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 04:16 حاتم إيدار يحتفل بعيد الحب بطريقته الخاصة رفقة فنانة لبنانية | ثقافة و فنون
حاتم إيدار يحتفل بعيد الحب بطريقته الخاصة رفقة فنانة لبنانية
يعود النجم المغربي ''حاتم إيدار'' بقوة إلى الساحة الفنية، من خلال عمل فني عبارة عن ''تريو'' عربي يجمعه بالمنتج ''دي جي يوسف'' والفنانة اللبنانية ''بريجيت ياغي''، من خلال فيديو كليب بعنوان '' شوف شوف ''،بمناسبة

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر

يعود النجم المغربي "حاتم إيدار" بقوة إلى الساحة الفنية، من خلال عمل فني عبارة عن "تريو" عربي يجمعه بالمنتج "دي جي يوسف" والفنانة اللبنانية "بريجيت ياغي"، من خلال فيديو كليب بعنوان " شوف شوف "،بمناسبة احتفالات عيد الحب الذي يصادف 14 فبراير من الشهر الجاري.

و في بلاغ صحفي لإدارة أعمال الفنان المغربي "حاتم ايدار" فان العمل هو من كلمات "يومني ربيع" و" كمالا خير بيك" بالإضافة إلى "أحمد حمادي" أما التلحين فكان لـ"كريستوف باطري" و "الراجي يوسف" أما التوزيع الموسيقي فكان لـ"رشيد محمد علي"، تحت إشراف وإنتاج "دي جي يوسف "الذي قدم أعمال ناجحة مع نجوم عرب وأجانب.

وقد تم الإنتهاء منذ أيام قليلة من تصوير الأغنية على شكل فيديو كليب، الذي سيذاع عبر العديد من القنوات الوطنية والعربية حيث جرى تصوير الكليب بعاصمة الأنوار باريس،بأحدث معدات التصوير وآخر التقنيات الحديثة تحت إدارة شركة "OBBI Full off Picture ".

يشار أن آخر أعمال حاتم إيدار كليب أغنية " 36 "، حقق نجاحا كبيرا , بحصوله على جائزة "الموركس دور" , كما أنه يستعد للمشاركة ضمن حفل فعاليات مهرجان قفطان بلادي بعروسة الشمال طنجة خلال الشهر المقبل.

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حاتم إيدار شوف تيفي عاصمة الأنوار الموركس دور

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