الطلاق الشفوي يفجر أزمة بين السيسي وعلماء الأزهربمصر ﻿

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر اليوم الأحد، بيان أكدت فيه أن الطلاق شفويا ''مستقر عليه منذ عهد النبي'' معارضة بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا أخيرا إلى إصدار قانون يحظر الطلاق بهذا الأسلوب.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر اليوم الأحد، بيان أكدت فيه أن الطلاق شفويا "مستقر عليه منذ عهد النبي" معارضة بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا أخيرا إلى إصدار قانون يحظر الطلاق بهذا الأسلوب.



وأشار بيان الهيئة، أن الأخيرة عقدت عدد من الاجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي" مردفا أن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد استقر أن الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم.



واعتبرت بيان الهيئة أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ ... دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".



وكان الرئيس المصري السيسي قد دعا في كلمة ألقاها الشهر الماضي، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون" أي حظر الطلاق شفويا. وقال السيسي إنه طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن 40 في المئة من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج معتبرا أن هذه "نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال" القادمة.