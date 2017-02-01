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صادم...أم مغربية تحرض إبنتها القاصر لممارسة الجنس مع عجوز يبلغ 70 سنة

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 04:08 صادم...أم مغربية تحرض إبنتها القاصر لممارسة الجنس مع عجوز يبلغ 70 سنة | دولي
صادم...أم مغربية تحرض إبنتها القاصر لممارسة الجنس مع عجوز يبلغ 70 سنة
أوردت وسائل اعلام إيطالية أن الشرطة اعتقلت مهاجرة مغربية متورطة في تحريض طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات على ممارسة الجنس مع إيطالي يبلغ من العمر 70 سنة.

شوف تيفي- وكالات

أوردت وسائل اعلام إيطالية أن الشرطة اعتقلت مهاجرة مغربية متورطة في تحريض طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات على ممارسة الجنس مع إيطالي يبلغ من العمر 70 سنة.

وإستنادا لقصاصة وكالة الأنباء الايطالية فتفاصيل القضية تعود إلى 8 أشهر مضت ، عندما أبلغت احدى الإيطاليات الأمن بطورينو عن استغلال طفلة لا يتجاوز عمرها 9 سنوات في الجنس من طرف إيطالي يبلغ 70 سنة ، حيث ضبطت الشرطة المتهم متلبس بممارسة الجنس على الطفلة داخل سيارته ،وقامت باعتقاله ، وبدأ مسلسل التحقيقات بعدما جرى وضع الطفلة تحت الرعاية النفسية.


وشك المحققون في علاقة أم الطفلة التي تبلغ 36 سنة بالجريمة ، وراقبوا مكالماتها الهاتفية ،خصوصا بعد إخبار الطفلة الضحية للشرطة أن والدتها كانت تطلب منها أن تلبي كل طلبات العجوز السبعيني باعتباره كجدها وحتى إن طلب منها نزع السروال.

وبعد بحث عميق وترصد ، تأكدت الشرطة الايطالية أن الأم فعلا متورطة في تحريض طفلتها على الجنس ، وأن لها علاقة بشبكة دعارة تتزعمها صديقتها ، ليتم اعتقال الاثنتين ومتابعتهما من طرف القضاء الايطالي باستغلال قاصر وتحريضها على الفساد وتكوين شبكة للدعارة.

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التحريض إيطاليا الشرطة العجوز الفساد المحققون المغرب شوف تيفي

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