إلى داروها يقدو بها .. 3 مغربيات ضمن لائحة أقوى 10 نساء من أصول عربية ﻿

اختارت مجلة ''فوربس'' 10 نساء أجنبيات من أصول عربية, غالبتهن من لبنان والمغرب ليكن من بين الأقوى نفوذا استنادا إلى طبيعة عملهن و مناصبهن باستثناء اثنتين خرجن على شبه الإجماع هذا.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

اختارت مجلة "فوربس" 10 نساء أجنبيات من أصول عربية, غالبتهن من لبنان والمغرب ليكن من بين الأقوى نفوذا استنادا إلى طبيعة عملهن و مناصبهن باستثناء اثنتين خرجن على شبه الإجماع هذا.



و استنادا لتصنيف نسخة الشرق الأوسط من مجلة فوربس، فقد حازت نائب محافظ البنك المركزي البريطاني "نعمت شفيق" و البالغة من العمر حاليا 54 عاما , على المرتبة الأولى كواحدة من أكثر هؤلاء النسوة نفوذا.



البريطانية من أصل لبناني "أمل علم الدين"، التي ارتبطت بالممثل الأميركي العالمي المعروف جورج كلوني، البالغة من العمر 38 عاما، محامية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي, جاءت في المرتبة الثانية بين أكثر النساء من أصول عربية نفوذا.



واحتلت السويسرية من أصل لبناني "نائلة حايك"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سواتش" والرئيس التنفيذي لـ"هاري وينستون"، المركز الثالث في هذا التصنيف.



وفي الرتبتين الرابعة والخامسة نجد الفرنسيتان من أصل مغربي "مريم خمري" و"نجاة بلقاسم" واللواتي شغلن على التوالي منصب وزيرة العمل والثانية وزيرة التربية بفرنسا.



أما سيدة أفغانستان الأولى "رولا غني" فقد تحوزت المركز السادس بين النساء العربيات الأكثر نفوذا تلتها مصممة الأزياء الأميركية من أصل لبناني " ريم عكرا"، ثم الكندية من أصل لبناني "آية بدير"، وهي مؤسسة شركة "ليتل بتس"، ورئيستها التنفيذية.

فيما حازت الإعلامية في قناة "سي إن إن" هالة غوراني المركز التاسع، وهي أميركية من أصل سوري.



وفي المركز العاشر، نجد رئيسة البرلمان الهولندي من أصل مغربي "خديجة عريب".