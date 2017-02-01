خبر مفرح للمغاربة .. تعميم التغطية الصحية بحلول سنة 2025 ﻿

أكد ''جيلالي حازم'' المديرالعام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي,أن المغرب يطمح إلى تعميم التغطية الصحية بحلول سنة 2025, موضحا أن تحقيق هذا الهدف يستوجب وضع جدول زمني من أجل أن تشمل هذه التغطية الساكنة

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

أكد "جيلالي حازم" المديرالعام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي,أن المغرب يطمح إلى تعميم التغطية الصحية بحلول سنة 2025, موضحا أن تحقيق هذا الهدف يستوجب وضع جدول زمني من أجل أن تشمل هذه التغطية الساكنة بجميع فئاتها.

و أضاف "حازم" خلال تصريحات صحفية أن المغرب اختار تعميم التغطية الصحية لتشمل مخاطر الأمراض التي قد تتعرض لها الفئات السكانية النشيطة عن طريق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و تلك غير النشيطة، عن طريق نظام المساعدة الطبية "الراميد".

وأشار"جيلالي حازم" أن المغرب شرع في إنشاء منظومته الخاصة بالتغطية الصحية الأساسية المتفق عليها مع جميع الشركاء والتي تضمنها الميثاق الموقع أمام الملك محمد السادس سنة 2005، منذ البداية في تطبيق نظام المساعدة الطبية.

و أبرز المدير العام للوكالة, أنه تم وضع نظامين بخصوص إصلاح آليات التمويل الصحية ، الأول يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للنشطين والمتقاعدين، والثاني موجه للأشخاص الذين ليس باستطاعتهم الانخراط في النظام السابق الذكر والذين لا يتوفرون على موارد مالية تمكنهم من الولوج للعلاج,لافتا الذكر أن المغرب انتقل في سنة 2012 إلى تعميم نظام التغطية الصحية، ليشمل في سنة 2015 الطلبة الجامعيين.