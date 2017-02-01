المديرية العامة للأمن الوطني تكشف حقيقة إحتجاجات الحسيمة عشية الأحد ﻿

نفت المديرية العامة للأمن الوطني إستعمال عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام، أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، زوال ومساء يومه الأحد 5 فبراير

شوف تيفي

نفت المديرية العامة للأمن الوطني إستعمال عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام، أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، زوال ومساء يومه الأحد 5 فبراير الجاري، وذلك داخل النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال بيان حقيقة تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، "أنه لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث، معتبرة الاخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع".

وإستنادا لذات للبيان، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني بأن القوات العمومية منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة وتم تبليغه للمعنيين بالأمر، وهو ما دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن بإصابات جسدية.

وجاء بيان الحقيقة بنفي ماثم ترويجه، ردا على أخبار منشورة في شبكة الإنترنت تزعم بأن عناصر الأمن الوطني أطلقت رصاصات مطاطية لتفريق المتجمهرين بمدينة الحسيمة.