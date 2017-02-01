مديرية الأمن: لا أسلحة مطاطية ولا غازات مسيلة للدموع أثناء احتجاجات الحسيمة وهذه هي حقيقة ما وقع ﻿

ردا منها على أخبار منشورة في شبكة الإنترنت، تزعم بأن عناصر الأمن الوطني أطلقت رصاصات مطاطية لتفريق المتجمهرين بمدينة الحسيمة، نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون عناصر القوة العمومية

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ردا منها على أخبار منشورة في شبكة الإنترنت، تزعم بأن عناصر الأمن الوطني أطلقت رصاصات مطاطية لتفريق المتجمهرين بمدينة الحسيمة، نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام، قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، زوال ومساء اليوم الأحد 5 فبراير الجاري، وذلك داخل النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ حقيقة، أنه لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث، معتبرة أن الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع.

وفي مقابل هذا النفي، تؤكد مصالح الأمن، بأن القوات العمومية منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، وذلك تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة، موضحة أنه تم تبليغه للمعنيين بالأمر، "وهو ما دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن بإصابات جسدية"، يورد بلاغ المديرية.