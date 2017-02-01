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عاجل وخطير.. بعد الحريق..انفجار قوي يهز الحي الصناعي البرنوصي بالبيضاء

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 00:38 عاجل وخطير.. بعد الحريق..انفجار قوي يهز الحي الصناعي البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وخطير.. بعد الحريق..انفجار قوي يهز الحي الصناعي البرنوصي بالبيضاء
بعد اندلاع حريق مهول بالبرنوصي،علمت ''شوف تيفي'' بأن انفجار قويا هز شركة للنسيج، توجد على مستوى الحي الصناعي للبرنوصي بالبيضاء، نتيجة الحريق المهول .

"شوف تيفي"

 

بعد اندلاع حريق مهول بالبرنوصي،علمت "شوف تيفي" بأن انفجار قويا هز شركة للنسيج، توجد على مستوى الحي الصناعي للبرنوصي بالبيضاء، نتيجة الحريق المهول .

وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان فإن الانفجار، جعل جميع المتواجدين بمحيط الشركة، يغادرون جنباتها خوفا من انفجار ما تسمى بـ "الشوديرات" التي قد تحتوي على مواد خطيرة مثل البنزين والغاز.

وأضاف الموفد بأن أكثر من 10 شاحنات تابعة للوقاية المدنية، تعمل في هذه اللحظات على إخماد النيران المنتشرة بشكل كبير داخل الشركة.

 

 

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