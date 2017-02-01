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بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 00:34 عاجل....عودة الهدوء للحسيمة | مجتمع
عاجل....عودة الهدوء للحسيمة
عاد الهدوء إلى شوارع وأزقة مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، بعد ساعات من الإضطرابات، بعد تجاوزات بعض المحتجين عقب رشقهم للقوات العمومية بالحجارة.

شوف تيفي

 

عاد الهدوء إلى شوارع وأزقة مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، بعد ساعات من الإضطرابات،  بعد تجاوزات بعض المحتجين عقب رشقهم  للقوات العمومية بالحجارة.

وعادت الأوضاع إلى حالتها المعتادة، بعد تصعيد من طرف بعض المحتجين الذين عمدوا إلى إستفزاز قوات حفظ النظام العام  عبر رشقها بالحجارة، حيث تفاجأت سيارات بوابل من الحجارة وعلى مثنها أفراد من عناصر التدخل السريع،أثناء القيام بمرافقة بعض المحتجين خوفا من إنفلاتات محتملة.

وسبق لمدينة الحسيمة أن عرفت مسيرات إحتجاجية سلمية في الشهور الأخيرة بعد وفاة المرحوم "محسن فكري" الذي توفي داخل حافلة لنقل النفايات، حيث فتحت السلطات المختصة تحقيقا شاملا عقب الحادثة، أسفر عن إعتقال المسؤولين المتورطين .

 

 

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