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عاجل و بالصور .. حريق مهول بالبرنوصي و حديث عن خسائر فادحة

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 23:53 عاجل و بالصور .. حريق مهول بالبرنوصي و حديث عن خسائر فادحة | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور .. حريق مهول بالبرنوصي و حديث عن خسائر فادحة
شب حريق مهول قبل قليل من يومه الأحد بشركة معروفة تعمل في قطاع النسيج تقع بالحي الصناعي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء , أتى على جزء كبير من هذه الوحدة الصناعية.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



شب حريق مهول قبل قليل من يومه الأحد بشركة معروفة تعمل في قطاع النسيج تقع بالحي الصناعي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء , أتى على جزء كبير من هذه الوحدة الصناعية.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن عناصر الوقاية المدينة تبذل خلال هذه اللحظات مجهودات جبارة من أجل إخماد الحريق , مدعومة بـ6 شاحنات للوقاية المدنية بصهاريج مائية .

وذكر المصدر أن الحريق خلف خسائر مادية كبيرة لكنه و لحسن الحظ لم يخلف خسائر في الأرواح.

و انتقلت عناصر الأمن و رجال القوات المساعدة و السلطات المحلية و فور علمهم بالحريق إلى مكان الحادث من أجل فرض الأمن و تقديم المساعدات الضرورية و فتح تحقيق في أسباب هذا الحريق المهول والتي لازالت مجهولة لحدود الساعة.
وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بالصوت و الصورة

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حريق مهول صهاريج مائية: القوات المساعدة الوقاية المدينة

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