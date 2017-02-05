عاجل و بالصور .. حريق مهول بالبرنوصي و حديث عن خسائر فادحة ﻿

شب حريق مهول قبل قليل من يومه الأحد بشركة معروفة تعمل في قطاع النسيج تقع بالحي الصناعي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء , أتى على جزء كبير من هذه الوحدة الصناعية.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





شب حريق مهول قبل قليل من يومه الأحد بشركة معروفة تعمل في قطاع النسيج تقع بالحي الصناعي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء , أتى على جزء كبير من هذه الوحدة الصناعية.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن عناصر الوقاية المدينة تبذل خلال هذه اللحظات مجهودات جبارة من أجل إخماد الحريق , مدعومة بـ6 شاحنات للوقاية المدنية بصهاريج مائية .

وذكر المصدر أن الحريق خلف خسائر مادية كبيرة لكنه و لحسن الحظ لم يخلف خسائر في الأرواح.

و انتقلت عناصر الأمن و رجال القوات المساعدة و السلطات المحلية و فور علمهم بالحريق إلى مكان الحادث من أجل فرض الأمن و تقديم المساعدات الضرورية و فتح تحقيق في أسباب هذا الحريق المهول والتي لازالت مجهولة لحدود الساعة.

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