إلى الأشقاء الجزائريين..القط ملي ما كيلحقش اللحم كيقول خانز ﻿

في مغربنا الحبيب هناك مثل شهير يحفظه أغلب المغاربة عن ظهر قلب يقول ''القط ملي ما كيلحقش اللحم كيقول خانز ''هاذ المثلة المغربية العميقة يمكننا أن نسقطها على حكام الجزائر ''الشقيقة'' بدون تحفظات كبرى

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في مغربنا الحبيب هناك مثل شهير يحفظه أغلب المغاربة عن ظهر قلب يقول "القط ملي ما كيلحقش اللحم كيقول خانز "هاذ المثلة المغربية العميقة يمكننا أن نسقطها على حكام الجزائر "الشقيقة" بدون تحفظات كبرى ...فقادة أشقاؤنا في الجهة الشرقية منا و معهم إعلامهم المدمن على روائح "الغاز " مسكونون بعقدة مرضية أصابتهم بمختلف العاهات وصلت إلى مرحلة الخرف، اسمها المغرب أو "المروك" حسب نطقهم الغارق في البداوة إلى حد التخلف .. وحتى لا نذهب بعيدا ونغرق في استرسال عقدهم المرضية منذ 1962 نقف فقط عند الهزة الأخيرة المتمثلة في عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي معززا مكرما منتشيا بتاريخه ومكانته العملاقة والتي أصابتهم في مقتل و تركتهم حفاة عراة لايعرفون أين يضعون سوءتهم ..



فمنذ هذا الحدث الكبير مغربيا و إفريقيا و حتى عالميا وجيراننا "الأشقاء" مصابين بالسعار و الهيستيريا ثارة يكذبون و ثارة يقذفون على بعضهم و مرات عديدة يتوهمون لوحدهم ويصدقون أوهامهم الخرافية... ففي الوقت الذي كان المغرب و لا زال بقيادة ملكه محمد السادس يجول و يصول في أدغال إفريقيا و "ما خلا حتى قنت في مدنها وأحيائها "،يستثمر هنا ويبني هناك يشيد في هذا القطر و ذاك مشروعا تنمويا يعود بالنفع على مواطني هذه الدول ضمن استراتيجية تعاونية جنوب/ جنوب محكمة تحت شعار رابح / رابح ، كان و لازال قادة أشقاؤنا غارقين في مستنقعهم البئيس يبحثون عن حفاظات جديدة لزعيمهم حفاظا على مكاسبهم وأموالهم "البيترودولارية " ضاربين عرض الحائط مستقبل بلدهم و أبنائهم حتى أصبحت الجزائر على فوهة بركان تنتظر فقط الشرارة الأولى للإنفجار.



العقد المرضية لقادة "الشقيقة" الجزائر من المغرب تلفاتهم و عوض ما يعريوا على كتافهم و يخدموا بقاو تابعين المغرب و الملك ديالو لي كيتحرك بهدوء ودقة دقة و كل خطواته محسوبة و مدروسة و تخضع الى منطق ممنهج و علمي حتى أصبح المغرب واحد من عمالقة القارة الإفريقية بشهادة الخصوم قبل الأصدقاء، صحيح المغرب مافيه لا غاز لا بترول ولكن عندو قيادة نشيطة عملية تتحرك مثل الفراشات بخفة و إتقان و عندو كنز بشري رفيع المستوى يشتغل ليل نهار ماكيعرف لا كسل و لا تكاسل... بلادنا رهناها لسواعدنا بل أكثر من هذا سواعدنا صدرناهم لقلب إفريقيا لإعادة بنائها وماجبناش الشينوا كما فعلت الجارة "الشقيقة " التي رهنت بلادها لأصحاب الأعين الضيفة في خطوة تنم عن الكسل و التكاسل الذي يسكنهم حتى استحلوا الكلام الفارغ على شاكلة " الحضاية ديال راس الدرب مايخدمو مايخليو لي يخدم " هذا هو حالنا مع الجار التي فرضته الجغرافية علينا، يضع السم في الطريق مثل العفاريت ،يبدع في خلق الأوهام و الأكاذيب مثل الشيطان ،يبخس الإنجازات ويجتهد في شراء الذمم مثل تجار الغلمان، اعتبر البترول و الغاز هو عصب الحياة ونسى أن الحياة إبداع وطاقات بشرية وحب و تضحية و نكران للذات ،و هاد الشي مايفهموش ليه .. ببساطة لأنهم استحلوا النوم في العسل على شاكلة فيلم البحث عن زوج امرأتي...

الرجولة معدن أصيل ،الطاقة و القوة تكتسب بالعمل و التضحية والاعتماد على الذات وليس بالمال و البترول و الغاز و إصدار الأوامر بالتليكوموند، و هنا تستحضرني نكتة جزائرية خالصة تقول : واحد السيد مشى لواحد البير ديال الغاز لاستخراج النفط لقى فيه ثمانية ديال الناس باركين كيشربو قهوة و واحد كيحفر بالفأس سول الاول لي جالس تيشرب فالقهوة قالو شكون نتا قالو أنا المدير العام سول الثاني قالو شكون نتا قالوا أنا نائب المدير العام و الثالث قالوا أنا كاتب النائب العام و الرابع قالوا أنا أمين المال والخامس قالوا أنا نائب أمين المال و السادس قالوا أنا المقرر العام والسابع قالو أنا المستشار و الثامن قالو أنا المهندس و منين سول هذاك لي كيحفر مسكين قالو أنا هو l'équipe ...

للأسف هذا هو الفرق بيننا و بينهم، فاللهم أكثر حسادنا كما قال الملك ... " إيوا غير بقاو حاضيينا رَاه الحاضي الله" .