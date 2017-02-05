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​هذه حقيقة ما يقع في الحسيمة

بتاريــخ : 5 فبراير 2017 / 23:21 ​هذه حقيقة ما يقع في الحسيمة | مجتمع
​هذه حقيقة ما يقع في الحسيمة
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' من مدينة الحسيمة، أن قوات الأمن تعرضت لوابل من الرشق بالحجارة من طرف بعض المحتجين أثناء محاولة تخليدهم الذكرى 54 لرحيل المقاوم عبد الكريم الخطابي أحد الوجوه التاريخية

 شوف تيفي

 

كشفت مصادر "شوف تيفي" من مدينة الحسيمة، أن قوات الأمن تعرضت لوابل من الرشق بالحجارة من طرف  بعض المحتجين  أثناء محاولة تخليدهم  الذكرى 54 لرحيل المقاوم عبد الكريم الخطابي أحد الوجوه التاريخية المعروفة بمقاومتها  للإستعمار.

وأفادت ذات المصادر، أن قوات حفظ النظام تدخلت لمحاصرة بعض المحتجين بعد رشقها بالحجارة من طرف بعض العناصر المعروفة، بالركوب على المظاهرات السلمية المطالبة بالتنمية والحقوق الإجتماعية، حيث تم منع مظاهرات متفرقة في بعض المناطق المحيطة بمدينة الحسيمة بعدما حاولوا استفزاز القوات العمومية .

وعكس ما يتم  تداوله عبر القضاء الأزرق من وجود إنفلات أمني، حيث أن قوات الأمن لم تتدخل بشكل مباشر لوقف الإحتجاجات وإنما بعد رشقها بالحجارة من طرف بعض العناصر المعروفة في المنطقة، فيما يصرح المحتجون بأن قوات الأمن منعت مواطنين من مناطق بعيدة من الوصول إلى الحسيمة

​.​وخلال هذا التدخل، قام بعض المتظاهرين برشق قوات الأمن العمومي بالحجارة مما أسفر عن إصابة 27 عنصرا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.​​

 

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الأمن الحسيمة الإحتجاج المنع الحجارة المواطنين شوف تيفي

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